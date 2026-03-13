El nuevo The Cheesecake Factory en la ciudad: antojo global con sabor local en La Perla

Hay lugares que se vuelven parte del imaginario colectivo antes incluso de probar su menú. The Cheesecake Factory es uno de ellos. Aparece mencionada en series de televisión (The Big Bang Theory), forma parte del paisaje gastronómico de centros comerciales estadounidenses y se ha convertido en una referencia cultural de la comida casual contemporánea.

Ahora, esa mezcla de cultura pop, carta enciclopédica y postres icónicos vuelve a tomar forma en Guadalajara con la apertura de un nuevo restaurante en Plaza La Perla, en Zapopan.

La inauguración marca el regreso de la marca a la ciudad donde comenzó su historia en México hace más de una década. En 2014, Guadalajara fue sede de la primera sucursal del país; doce años después, la cadena regresa con un segundo espacio que confirma el apetito tapatío por esta propuesta culinaria.

Raúl Cervantes, director de The Cheesecake Factory Alsea

“La historia comenzó hace 12 años aquí en Guadalajara, en Galerías Guadalajara, con nuestra primera sucursal en México. Doce años después regresamos y ahora acá en La Perla”, explica Raúl Cervantes, director de The Cheesecake Factory Alsea. “Guadalajara se ha convertido en algo bien especial para nosotros”.

La apertura también refuerza la presencia nacional de la marca operada por Alsea. Con esta nueva unidad, la cadena alcanza 11 restaurantes en México, distribuidos en seis estados. La Ciudad de México concentra cinco sucursales, mientras que Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla y el área de Toluca completan el mapa gastronómico de la marca.

Pero más allá de la expansión corporativa, el atractivo del restaurante está en la experiencia culinaria: un menú que parece diseñado para el antojo constante.

The Cheesecake Factory

Un menú que no se agota

Entrar a The Cheesecake Factory es enfrentarse a un dilema gastronómico: elegir entre más de 200 platillos preparados al momento. Desde hamburguesas —las famosas Glamburgers— hasta ensaladas, pastas, pizzas, especialidades de carne o mariscos, la carta funciona casi como un atlas de la comida casual internacional.

A eso se suma su famoso final dulce: más de 30 variedades de cheesecake, que con el tiempo se han convertido en la firma global de la marca.

Pero la experiencia mexicana tiene matices propios. Aunque la esencia del restaurante se mantiene idéntica en cada país, la operación local incorpora guiños culinarios al contexto nacional. En el brunch de fin de semana, por ejemplo, aparecen platillos como tacos o chilaquiles, integrados a una oferta que dialoga con la tradición gastronómica mexicana.

Las bebidas también siguen esa lógica de adaptación cultural: el bar ofrece coctelería clásica internacional, pero incluye mezclas con tequila, integrando el destilado mexicano a la experiencia global.

La intención, explica Cervantes, es mantener el ADN de la marca mientras se reconoce el gusto local.

The Cheesecake Factory

La experiencia como ritual

La consistencia es uno de los pilares del restaurante. Cervantes lo resume con claridad: “Puedes estar aquí, en Monterrey o en Ciudad de México, y vas a encontrar la misma calidad en alimentos, el mismo servicio hospitalario y el mismo ambiente”.

Ese ambiente no es casual. Cada restaurante cuida detalles arquitectónicos y visuales que forman parte del sello de la marca: murales pintados a mano, iluminación diseñada para transformar el espacio entre el día y la noche, y áreas que favorecen distintos tipos de encuentros.

El nuevo restaurante cuenta con 252 asientos distribuidos entre el salón y una amplia terraza —una de las más grandes de la cadena— que mira hacia la plaza comercial y que, según sus responsables, busca convertirse en un punto de reunión relajado al aire libre.

La dinámica del lugar también se sostiene en una cocina abierta que funciona casi como escenario gastronómico. Allí se organizan siete estaciones de trabajo donde se preparan los platillos al momento: ensaladas, pizzas, parrilla, sartén, grill y otras áreas especializadas.

“Todos los platillos se preparan aquí, todo es fresco. Nada viene congelado”, explica Cervantes mientras describe la operación detrás de la carta.

The Cheesecake Factory

Un lugar para todo tipo de historias

La identidad del restaurante también está marcada por su diversidad de público. Durante los fines de semana, el ambiente suele ser familiar; entre semana aparecen otros rituales urbanos: comidas de trabajo, encuentros de amigos o cenas de pareja.

“Hemos encontrado de todo tipo de público”, dice Cervantes. “Vienen familias, grupos de amigos, parejas… incluso ha habido propuestas de matrimonio dentro de los restaurantes”.

También hay un público cotidiano: oficinistas con poco tiempo para comer, madres que se reúnen después de dejar a sus hijos en la escuela o grupos de amigas que convierten el brunch en una tradición.

Esa mezcla de ritmos urbanos explica parte del éxito del concepto. La experiencia funciona tanto para una comida rápida como para una sobremesa larga acompañada de cheesecake.

The Cheesecake Factory

Motor económico y social

La apertura también tiene implicaciones económicas. El nuevo restaurante generará más de 200 empleos directos, integrando un equipo amplio que incluye cocina, servicio y operaciones.

Además, la inauguración forma parte del programa Aperturas con Causa de Alsea, vinculado al movimiento Va por Mi Cuenta de Fundación Alsea. Como parte de esta iniciativa, se realizará la donación de una tonelada de granos para apoyar la alimentación de comunidades vulnerables.

La combinación de negocio, experiencia gastronómica y responsabilidad social refleja el modelo con el que la cadena ha expandido su presencia en el país.

The Cheesecake Factory

Guadalajara, un público fiel

Si algo queda claro para la marca es que la relación con la ciudad ha evolucionado con los años.

Cuando llegó por primera vez, muchos clientes pensaban que el restaurante era únicamente una pastelería especializada. Con el tiempo, el público descubrió que el concepto era mucho más amplio.

“Cuando llegamos a México mucha gente pensaba que sólo vendíamos cheesecakes”, recuerda Cervantes. “Poco a poco han encontrado lo que realmente significa el concepto”.

Hoy Guadalajara es una de las ciudades donde la marca encuentra a sus seguidores más fieles, lo que explica la decisión de volver a apostar por ella.

Y en una ciudad con una escena gastronómica cada vez más dinámica, el nuevo restaurante llega con una promesa sencilla pero poderosa: ofrecer una experiencia que mezcla familiaridad global, guiños locales y un menú capaz de satisfacer cualquier antojo.

Porque al final, entre hamburguesas, chilaquiles de brunch y rebanadas de cheesecake, la fórmula sigue siendo la misma: sentarse a la mesa y dejar que la conversación —y el postre— hagan el resto.