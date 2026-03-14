Jalisco entra al mapa de la Guía Michelin y presume su riqueza gastronómica

Jalisco se integrará oficialmente a la Guía Michelin como parte de la expansión que esta publicación gastronómica realizará en México en 2026, un reconocimiento que pone en el escaparate internacional la riqueza culinaria del estado, su diversidad de sabores y el talento de chefs, restaurantes y productores locales.

Se suma Jalisco a la Guía Michelin y entra al mapa gastronómico mundial

La secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, destacó que la llegada de la guía representa una oportunidad histórica para proyectar la identidad gastronómica de la entidad.

“Que una guía del prestigio y la reputación de Michelin llegue a nuestro estado es una gran oportunidad para decirle al mundo de qué estamos hechos. Cuando se representa la gastronomía de México en el mundo con un buen tequila, una birria o una torta ahogada, ahí está Jalisco de manera intrínseca”, afirmó.

Además de reconocer a restaurantes destacados, la presencia de Michelin puede fortalecer el posicionamiento turístico del estado y de su capital, Guadalajara, al impulsar una cadena económica que involucra a restaurantes, hoteles, transporte, agricultores, pescadores y artesanos.

“Cuando uno consume gastronomía beneficia no sólo a hoteles o transporte, sino también a agricultores, pescadores y a una gran cadena productiva”, subrayó Fridman.

Fundada hace más de un siglo, la Guía Michelin es considerada una de las evaluaciones culinarias más influyentes del mundo. Sus inspectores trabajan de forma anónima para valorar la calidad de los ingredientes, la técnica, la armonía de sabores, la personalidad del chef y la consistencia del menú, criterios que pueden derivar en reconocimientos como las célebres estrellas Michelin, el distintivo Bib Gourmand o la Estrella Verde dedicada a la sostenibilidad.

Se suma Jalisco a la Guía Michelin y entra al mapa gastronómico mundial

La integración de Jalisco también se alinea con la estrategia turística del estado, que contempla declarar 2027 como el Año de la Gastronomía. El director internacional de la guía, Gwendal Poullennec, celebró esta incorporación: “Estamos increíblemente emocionados de ver cómo la innovación y la creatividad de la cocina mexicana continúan prosperando, y la incorporación de Jalisco refleja nuestro compromiso de destacar las propuestas culinarias sobresalientes de todo el país”.

La primera ceremonia de reconocimientos se realizará en mayo, cuando se den a conocer los restaurantes seleccionados