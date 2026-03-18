Jalisco será sede del Volvo Fashion Week México y se posiciona como capital creativa del país

Considerado uno de los encuentros más importantes de la industria del diseño en el país, el Volvo Fashion Week Méxicoes una plataforma que reúne a diseñadores emergentes y consolidados para presentar sus colecciones y propuestas creativas, además de generar vínculos entre compradores, medios especializados e inversionistas.

Más que una serie de pasarelas, el encuentro funciona como un espacio de diálogo entre creatividad, cultura e innovación. El evento promueve la moda mexicana como una industria con impacto económico y cultural, al tiempo que impulsa temas como sostenibilidad, identidad y nuevas narrativas del diseño contemporáneo.

En este contexto, Guadalajara será una de las sedes clave del circuito de este año, con actividades programadas del 14 al 17 de abril, antes de la etapa final que se realizará en octubre en la Ciudad de México.

Volvo Fashion Week México en Guadalajara (mrg)

Lo que presentará en Guadalajara

La edición que llegará a la capital jalisciense contempla desfiles, experiencias gastronómicas y diversas activaciones culturales que se distribuirán en distintos espacios emblemáticos de la ciudad. Entre las sedes destacan el Teatro Degollado, el Museo Cabañas, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y el complejo comercial Midtown Jalisco, además de otros recintos culturales.

El programa busca generar una experiencia que combine moda, arquitectura y patrimonio urbano, en una agenda distribuida en al menos seis sedes. Esta dinámica permite que el público y los profesionales del sector recorran la ciudad mientras participan en presentaciones, encuentros creativos y actividades vinculadas con la industria del diseño.

Volvo Fashion Week México en Guadalajara (mrg)

Impulso a Jalisco y a la economía creativa

La llegada del evento también tiene una dimensión económica. Se prevé una derrama en sectores como hotelería, transporte, restaurantes y servicios vinculados a la industria creativa, además de atraer visitantes nacionales e internacionales relacionados con el mundo de la moda y el diseño.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó que la moda también es una herramienta de desarrollo social y económico.

“La moda es una expresión de creatividad que tiene un impacto directo en la economía, al generar oportunidades para diseñadores, artesanos y comunidades que preservan oficios tradicionales”.

Añadió que Jalisco cuenta con una riqueza cultural que se refleja en propuestas de diseño con identidad propia.

“En la entidad existe una riqueza cultural que se traduce en propuestas de diseño con identidad propia, lo que abre la puerta a nuevos mercados y fortalece el talento local”.

Volvo Fashion Week México en Guadalajara (mrg)

Moda, turismo y proyección internacional

La realización del Volvo Fashion Week México en Guadalajara refuerza el posicionamiento del estado como un destino capaz de albergar eventos internacionales vinculados con las industrias creativas.

La presencia de figuras internacionales, así como de diseñadores y actores del sector, atraerá a un perfil de visitante asociado con el turismo cultural y de lujo. De esta manera, el encuentro no sólo exhibe tendencias y colecciones, sino que también consolida a Jalisco como un punto de encuentro entre creatividad, patrimonio cultural y oportunidades económicas.

En conjunto, el evento proyecta a Guadalajara como una ciudad donde el diseño contemporáneo dialoga con su arquitectura histórica y su creciente comunidad creativa, fortaleciendo su papel dentro del mapa de la moda en México.

Volvo Fashion Week México en Guadalajara (mrg)

PARA SABER

Martes 14 | Teatro Degollado

● 20:00 horas - Desfile Julia y Renata, con Ely Guerra

Miércoles 15 | Hueso

● 14:00 horas - Experiencia gastronómica

Miércoles 15 | Edificio Arróniz

● 17:00 horas - Desfile Olmos y Flores

● 18:00 horas - Desfile NoName

● 19:30 horas - Desfile Abel López

● 20:00 horas- Desfile Arre, por Alejandro Fernández

Jueves 16 | Rotonda de los Jaliscienses Ilustres

● 11:00 horas - Desfile Benito Santos, con Ximena Sariñana

Jueves 16 | Midtown Guadalajara

● 17:00 horas - Desfile Alfredo Martínez

Viernes 17 | Sala ROXY

● 18:00 horas - Desfile Liberal Youth Ministry

● 19:30 horas - Performance Vanebon

● 21:00 horas - Desfile Sentimiento

● 22:00 horas - Closing Party x IQOS