Hoy se arma la fiesta de la torta ahogada en Guadalajara

Hoy Guadalajara tiene una cita con uno de sus sabores más tapatíos. Este domingo 27 de septiembre se celebra el Día Municipal de la Torta Ahogada, y el Gobierno de Guadalajara, el Ayuntamiento y la presidenta municipal, Vero Delgadillo, invitan a familias y visitantes a reunirse en el corazón de la ciudad para compartir una de las tradiciones gastronómicas más queridas de la capital jalisciense.

La celebración llega a su quinta edición con 25 mil tortas ahogadas gratuitas, que serán repartidas entre quienes se sumen a la fiesta en Paseo Alcalde, frente a Plaza de Armas, entre las calles Morelos y Juárez. La invitación es sencilla: llegar con la familia, los amigos o los seres queridos, disfrutar de una torta y celebrar juntos un platillo que forma parte de la vida cotidiana y la identidad tapatía.

La jornada busca también convertir el Centro de Guadalajara en un punto de encuentro para quienes viven en la ciudad y quienes la visitan. El Día Municipal de la Torta Ahogada fue aprobado por el Cabildo en 2022 y desde entonces se realiza cada año como una celebración de la gastronomía popular y de las tradiciones que distinguen a Guadalajara.

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