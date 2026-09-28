Vulgar Topic: once años haciendo ruido sin gastar

Hay proyectos que nacen de una gran idea y otros que nacen de una noche larga, música a todo volumen, unas cervezas y la sensación de que algo está haciendo falta. Hace más de una década, El Itos, Jonhy Seco y Alex Meza platicaban sobre el ambiente musical de Guadalajara y coincidían en una queja bastante sencilla: para el metal, el punk y el hardcore más recalcitrante había muy poca difusión, cuando no era de plano nula.

Era esa música que no necesariamente le gusta a todo mundo, la que puede hacer que alguien te mire raro y piense que eres un pinche loco sin control. Pero precisamente ahí estaba el asunto. Si esos sonidos tenían público, bandas y una escena que los sostenía, también necesitaban un espacio para contarse.

Así nació Vulgar Topic, un medio de comunicación dedicado a las noticias, agenda y reportes de la escena metalera, hardcore, punk y sus múltiples subgéneros. Lo que comenzó como una conversación entre amigos terminó convirtiéndose en un proyecto que ha conseguido mantenerse en pie durante once años, algo que en la música independiente —y particularmente en los medios especializados— no es poca cosa.

Porque mantener un proyecto durante tanto tiempo requiere pasión, amor al arte, disciplina y, sobre todo, mucha terquedad.

Ahora Vulgar Topic vuelve a sacar los amplificadores a pasear con una nueva edición de Vulgar Feast, su cumbre anual que desde hace cinco años reúne a distintas bandas de la escena jalisciense. Y como la celebración es por once años, la fiesta tenía que venir con seis trallazos.

El cartel reúne a Acidez, una de las agrupaciones punk mexicanas con mayor presencia internacional; P4r4s1t0, pandilla de enmascarados que llega con su groove hardcore; Ophidian Black Mass, máquina de blackened deathcore que además hará su debut en vivo; Bufo Alvarius, ensamble de Ocotlán metido de lleno en el sludge-stoner metal; Rugnir, proyecto unipersonal de metal melódico que se presentará por primera vez como banda; y Entre Pandemıas, una propuesta nueva de hardcore punk que promete hacer lo suyo con los moshpits.

Vulgar Topic

Once años después, la fórmula sigue siendo bastante parecida a aquella primera conversación: música fuerte, una escena que necesita espacios para encontrarse y las ganas de seguir haciendo ruido.

La diferencia es que ahora ya hay una fiesta de aniversario para comprobarlo.

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