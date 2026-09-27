Vestir, pertenecer y obedecer: la propuesta de Raúl Rebolledo en Palma

En el marco de la Segunda Semana del Arte, que transcurrió este fin de semana en Guadalajara, Palma Galería abrió sus puertas a “Master & (or) Servant (Smile)”, la primera exposición individual de Raúl Rebolledo con la galería.

“Master & (or) Servant (Smile)”, de Raúl Rebolledo, en Palma Galería

La muestra parte de dos extremos de la industria de la moda —el fast fashion y la alta costura— para hablar, en realidad, de algo mucho más amplio: las formas en que el poder, el consumo y la necesidad de pertenecer terminan moldeando la identidad.

Dividida en dos espacios que funcionan como un contrapunto, la exposición construye una escena inquietante. De un lado aparecen prendas aparentemente comunes: camisas blancas y pantalones negros, todos realizados con bolsa para cadáveres. Los maniquíes tienen el rostro cubierto y llevan máscaras de la clásica cara sonriente, una imagen que Rebolledo utiliza como símbolo de un optimismo impuesto, de esa promesa de ascenso y pertenencia que acompaña a los sistemas de producción y consumo.

“Master & (or) Servant (Smile)”, de Raúl Rebolledo, en Palma Galería

“Es una exposición que habla de los sistemas de violencia y cómo se han insertado en lo cotidiano”, explica el artista. Para Rebolledo, esa violencia ya no necesariamente se ejerce de manera evidente sobre otros, sino que también se reproduce desde el individuo, en la necesidad constante de producir, pertenecer, distinguirse y responder a determinadas expectativas sociales.

La moda aparece así como una primera frontera entre el individuo y el mundo. Antes de hablar, la ropa ya comunica algo: estatus, identidad, pertenencia o incluso la ausencia de ellas. Pero en esta primera sala, esa posibilidad de distinguirse se vuelve paradójica. Las prendas son deliberadamente genéricas y los maniquíes pierden el rostro.

“Se pierde la identidad a través de buscar esa identidad con esta masificación”, señala Rebolledo. Las etiquetas colocadas en las camisas recuerdan a las de una morgue y convierten cada prenda en una especie de registro de identidad que, paradójicamente, termina reducida a un número. La referencia apunta también a las marcas y al modo en que, en ocasiones, se busca construir quiénes somos a partir de algo externo.

“Master & (or) Servant (Smile)”, de Raúl Rebolledo, en Palma Galería

El poder también se viste

Frente a esta sala se encuentra el segundo extremo de la exposición, dedicado a la alta costura y construido a partir de una partida de ajedrez convertida en escenario de poder. Un rey y una reina, ambos sin cabeza, permanecen rodeados por una línea de alfiles y peones.

La ausencia de cabeza en las figuras centrales no es accidental. Para el artista, el poder no depende de una persona concreta, sino de un sistema que puede sostenerse más allá de quien lo ocupa.

“El poder se traslada por herencia, por robo, por violencia, y no hay un individuo; siempre es el sistema en sí mismo”, explica.

“Master & (or) Servant (Smile)”, de Raúl Rebolledo, en Palma Galería

Los alfiles, vestidos también con prendas confeccionadas con bolsa para cadáveres, funcionan como una representación de quienes ejecutan y protegen ese sistema. A diferencia de los maniquíes de la primera sala, aquí los rostros aparecen descubiertos: ya no hay una máscara de falso optimismo, sino personajes que se muestran como parte activa de la estructura.

Rebolledo los relaciona con los agentes dobles y con ciertas imágenes de la Guerra Fría, cuando la indumentaria podía funcionar como una herramienta para comunicar poder, jerarquía y pertenencia. En su lectura, son personas provenientes del pueblo que terminan protegiendo a quienes ejercen el dominio.

“Master & (or) Servant (Smile)”, de Raúl Rebolledo, en Palma Galería

El montaje se completa con cuadros dorados en los que aparecen, casi ocultas sobre el propio oro, instrucciones acompañadas por la palabra smile. Frente a ellas, otros cuadros muestran automóviles incendiados. Es una especie de respuesta visual a aquellas órdenes: la sonrisa impuesta frente a la posibilidad de quemarlo todo.

“Al final es algo que representa un sistema económico, pero de alguna forma no es visible a primera instancia”, apunta el artista.

Así, “Master & (or) Servant (Smile)” no plantea únicamente una crítica a la moda, sino que utiliza sus códigos para hablar de las estructuras que determinan cómo nos presentamos ante los demás y cómo participamos, consciente o inconscientemente, en sistemas de producción, consumo y poder.

Una intensa luz roja cubre las dos salas y las piezas que se miran de frente y generan tenso diálogo: de un lado, quienes buscan pertenecer; del otro, quienes sostienen la estructura.

“Master & (or) Servant (Smile)”, de Raúl Rebolledo, en Palma Galería

La exposición permanecerá en Palma hasta diciembre, por lo que la experiencia de la Segunda Semana del Arte se extiende más allá de este fin de semana. En el mismo espacio también se encuentra, en el Project Room, la exposición “Plata, Luna llena y maldiciones”, del artista guanajuatense Hernán González, mientras que otras áreas de la galería forman parte de su rotación de obra.

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