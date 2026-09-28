Guadalajara llevará a Madrid una semana de turismo, inversión y cultura

El Gobierno de Guadalajara anunció la realización de la “Semana Guadalajara en Madrid 2026”, que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre en la Fundación Casa de México en España, con una agenda enfocada en promover el turismo, atraer inversión y difundir la oferta cultural de la capital jalisciense.

La iniciativa surgió a partir de la gira de trabajo realizada a principios de año por la presidenta municipal, Vero Delgadillo, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y encuentros desarrollados en Barcelona, donde Guadalajara fue reconocida como Huésped Distinguido y se establecieron vínculos con organismos empresariales y culturales españoles.

El programa contempla 81 actividades coordinadas por las direcciones municipales de Turismo, Emprendimiento y Promoción Económica, y Cultura.

La Dirección de Turismo realizará 10 actividades, entre ellas encuentros B2B con touroperadores y medios de comunicación europeos, presentaciones de destino, así como catas de tequila acompañadas de mariachi y degustaciones de gastronomía jalisciense.

Por su parte, la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica desarrollará 17 actividades, con reuniones con cámaras de comercio y organismos empresariales de Madrid y Guadalajara, además de talleres y muestras gastronómicas dirigidas al sector comercial.

La mayor parte de la agenda estará a cargo de la Dirección de Cultura, con 54 actividades relacionadas con la identidad tapatía. Se contemplan talleres artesanales, conferencias, charlas literarias y la presentación de proyectos públicos como el repositorio digital GDLee.

La programación también incluirá una muestra cinematográfica con producciones de realizadores jaliscienses y nacionales, entre ellas Cronos, de Guillermo del Toro; El año de la radio, de Samuel Kishi; Dos estaciones, de Juan Pablo González, y Sobre las olas, de Horacio Alcalá, además de cortometrajes de jóvenes creadores.

La agenda literaria abordará temas relacionados con el patrimonio de Guadalajara, con la participación de escritoras y gestores culturales, así como la presentación de publicaciones sobre gastronomía regional y arquitectura del movimiento moderno en la ciudad.

Para la realización de la semana participan organismos del sector privado e instituciones como CANIRAC Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Cámara de Joyería Jalisco, el Consejo de Colaboración Municipal y el Patronato del Paseo Fray Antonio Alcalde.