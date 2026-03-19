Lagos de Moreno alista Festival Cultural y Deportivo con amplia oferta artística y recreativa

Con el objetivo de dinamizar la vida cultural, turística y de entretenimiento fuera de la zona metropolitana, se presentó el programa del Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026, resultado de la coordinación entre instancias estatales y municipales.

La iniciativa busca llevar espectáculos de calidad a más regiones de Jalisco, promoviendo una mayor distribución de la oferta cultural. En este contexto, Lagos de Moreno se posiciona como un punto clave dentro de la agenda estatal, al tiempo que refuerza su atractivo turístico y su proyección como sede de eventos de gran formato.

Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026

Programación artística y espectáculos destacados

El festival contempla una nutrida agenda artística con presentaciones que fomentan el acceso a la cultura y el impulso a creadores locales. Entre los eventos principales destaca la gala del Ballet de Jalisco, programada para el 21 de marzo en el Teatro José Rosas Moreno.

También se incluyen conciertos y presentaciones musicales que abarcan distintos géneros, como la participación de la Banda de Música del Estado y el Coro Redes y Cantos de Chapala.

Uno de los momentos más esperados será el concierto gratuito de Caifanes, que se llevará a cabo el 22 de marzo a las 19:00 horas en la Explanada del Calvario, con la expectativa de atraer visitantes y generar una importante derrama económica en la región.

Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026

Agenda diversa para todos los públicos

El programa del festival integra una variedad de actividades dirigidas a públicos de todas las edades, incluyendo exposiciones, teatro, danza, talleres, eventos gastronómicos y competencias deportivas.

Esta diversidad de propuestas apunta a consolidar al municipio como un referente cultural en el estado, además de fomentar la convivencia social y el sentido de identidad entre la población.

Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026

Para saber

El Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026 se realizará del 20 al 31 de marzo, con actividades gratuitas para toda la familia.

Eventos destacados:

Gala del Ballet de Jalisco — 21 de marzo, Teatro José Rosas Moreno

Concierto de Caifanes — 22 de marzo, Explanada del Calvario, 19:00 horas

Banda de Música del Estado — 25 de marzo, Teatro José Rosas Moreno

Coro Redes y Cantos de Chapala — 26 de marzo, Teatro José Rosas Moreno

La programación completa puede consultarse en redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno.

Festival Cultural y Deportivo Lagos de Moreno 2026

Cómo llegar:

Desde Guadalajara, Lagos de Moreno se ubica a aproximadamente 190 kilómetros. El trayecto por carretera toma entre 2 horas 30 minutos y 3 horas, dependiendo del tráfico, principalmente por la autopista Guadalajara–Lagos o vía Tepatitlán. En transporte público, diversas líneas de autobuses salen desde la Nueva Central Camionera de Guadalajara, con tiempos de recorrido que van de 3 a 4 horas, según el servicio y las paradas intermedias.

La programación completa puede consultarse en redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno.