Festival de las Niñas y los Niños 2026 reúne a miles de familias en el corazón de Guadalajara

Con una nutrida asistencia de familias tapatías, concluyó el Festival de las Niñas y los Niños 2026 en el Jardín del Santuario y Paseo Fray Antonio Alcalde, donde durante dos días se ofrecieron actividades gratuitas, culturales, deportivas y recreativas dirigidas a las infancias.

Festival de las Niñas y los Niños

El evento, resultado de la coordinación entre el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ), y el Gobierno de Guadalajara, logró transformar el Centro Histórico en un espacio de convivencia comunitaria, con espectáculos en escenario principal, juegos y zonas interactivas para niñas, niños y sus familias.

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, destacó la relevancia de impulsar este tipo de encuentros para fortalecer el tejido social y revitalizar espacios públicos emblemáticos de la ciudad. “Las niñas y los niños son el corazón de la ciudad, y este paseo es un lugar para convivir, jugar y disfrutar en comunidad”, afirmó.

Por su parte, la Directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez Ramírez, subrayó que esta celebración fue diseñada para brindar experiencias memorables a las infancias y fomentar la unión familiar a través de actividades accesibles para todos.

Festival de las Niñas y los Niños

Con esta edición, el Festival de las Niñas y los Niños reafirmó su papel como una de las principales celebraciones familiares en Guadalajara, promoviendo el uso de espacios públicos como escenarios de recreación, cultura y comunidad.

PARA SABER

Festival de las Niñas y los Niños continúa este domingo 3 de mayo en el Jardín del Santuario, en el Centro Histórico de Guadalajara, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, con acceso libre para todas las familias.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento y el Gobierno de Guadalajara.

Durante el domingo 3 de mayo se presentará el siguiente programa en el escenario principal:

10:30 horas: Show del Circo de Donii Donito.

11:30 horas: Show de la Princesa Amira y sus amigos.

12:30 horas: Show del Mago Erick White.

13:30 horas: Concierto musical Risaikuru.

14:30 horas: Comparsa de Batukada Futbolera.