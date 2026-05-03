“Ruta de las Empresas” transforma el Centro Histórico en una galería sobre impacto social y cultura empresarial

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la inauguración de la exposición “Ruta de las Empresas” en el Centro Histórico, una iniciativa que convierte espacios emblemáticos de la ciudad en una plataforma cultural para destacar la aportación del sector empresarial al desarrollo económico, social y comunitario de la capital jalisciense.

Exposición de arte “Ruta de las Empresas”

La muestra reúne 18 esculturas con forma de mundo, intervenidas por artistas nacionales, que representan proyectos e iniciativas impulsadas por empresas en áreas como educación, salud, medioambiente y bienestar social. La exposición busca acercar a la ciudadanía una visión más amplia sobre el papel de las empresas, más allá de la generación de empleos, resaltando su participación en causas de responsabilidad social.

Exposición de arte “Ruta de las Empresas”

“Estas piezas nos invitan a reflexionar sobre el impacto social de las empresas (...) Es sumamente valioso porque las empresas, además de generar bienestar, además de generar empleo, las empresas que tienen esta responsabilidad social, también suman y eso hoy se refleja en el arte y la cultura”, afirmó Delgadillo durante el arranque del proyecto.

Exposición de arte “Ruta de las Empresas”

La alcaldesa también subrayó que acercar expresiones culturales a niñas, niños y jóvenes fortalece nuevas formas de expresión y contribuye al desarrollo integral de las infancias tapatías. La exposición permanecerá hasta el 31 de mayo en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y posteriormente llegará a avenida Chapultepec del 1 al 15 de junio, con una proyección estimada de cerca de tres millones de visitantes.

Exposición de arte “Ruta de las Empresas”

Con esta propuesta, Guadalajara fortalece su vocación cultural y reafirma su alianza con el sector empresarial para impulsar proyectos que integren arte, espacio público y participación social, consolidando al Centro Histórico como uno de los principales corredores culturales de la ciudad.

Exposición de arte “Ruta de las Empresas”

Datos claveEmpresas participantes: 3M, Alpura, Bausen, Coppel, Cotemar, Cinépolis, Danone, Devlyn, Fundación Aleatica, Gayosso, Grupo Modelo, Liverpool, Natura, Quálitas, Unilever, Whirlpool, Xignux y Consejo de la Comunicación.

Artistas participantes: Ana Banana, Carlos Badillo, Erick Nadamás, Gatica, Hech Uno, Mahdez, Marco Lpz, Perla Crespo, Paulina Flores Guzmán, Regina Philippe, Selene Medina Art, Sofía Castellanos, Tlacuilo y Yim Miyaki.