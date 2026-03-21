Lectura masiva de “Pedro Páramo” en el Día Mundial del Libro

En el marco del Día Mundial del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara convocará el próximo 23 de abril a una lectura masiva de la emblemática novela “Pedro Páramo”, escrita por Juan Rulfo.

Desde 2002, este encuentro reúne a miles de lectores que, de manera simultánea, dan voz a una obra fundamental de la literatura en español, iniciando con la célebre frase: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre…”.

La actividad central se realizará en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, así como en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, además de planteles del Sistema de Educación Media Superior y diversas sedes bibliotecarias en todo Jalisco.

El maratón también marcará el inicio de los festejos por el 40 aniversario de la FIL Guadalajara y el arranque de un programa conmemorativo dedicado al autor jalisciense.

Juan Rulfo

Como parte de esta celebración, se regalarán más de dos mil ejemplares de la novela gracias a la colaboración con la familia de Rulfo, la Editorial RM y la Librería Carlos Fuentes. Siguiendo la tradición catalana de Sant Jordi, quienes participen en la lectura recibirán también una rosa.

La jornada incluirá venta y exhibición de libros, así como actividades especiales de FIL Niños abiertas al público.

El programa concluirá con una mesa de diálogo en la que participarán Juan Carlos y Pablo Rulfo, junto con Marisol Schulz Manaut, para abordar aspectos menos conocidos del autor, como su trabajo en cine y fotografía.

Este año, el festejo se extenderá a todo el estado con lecturas espejo en municipios y preparatorias, fortaleciendo el alcance de esta celebración literaria.

Instaurado en 1995 por la UNESCO, el Día Mundial del Libro es conmemorado por la FIL Guadalajara con lecturas públicas que han incluido obras de autores como Gabriel García Márquez, Jane Austen y José Saramago.

En esta edición, la figura de Juan Rulfo cobra especial relevancia a cuatro décadas de su fallecimiento, destacando su legado como uno de los autores más influyentes de la narrativa latinoamericana del siglo XX.