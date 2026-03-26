Bruna: diez años donde la cocina se convierte en conversación

Diez años no se cumplen todos los días, y menos en una industria donde la permanencia es, en sí misma, una declaración.

Bruna llega a su primera década no solo como un restaurante consolidado en Guadalajara, sino como un proyecto que ha sabido construir algo más complejo: una comunidad alrededor de la cocina.

Y para celebrarlo, los creadores de este concepto: el chef Óscar Garza y Luis Hernández, diseñaron una conmemoración en tres tiempos —casi como un menú— que revela la identidad del lugar: música, palabra y cocina.

El aniversario se desplegó en tres momentos distintos pero profundamente conectados. Primero, un concierto íntimo del dueto Santi + Tuğçe, titulado “Nuestra Tierra”, que puso sobre la mesa una idea clave: la sensibilidad también se cocina. Después, el conversatorio “El sabor del oficio: técnica, historia y corazón”, moderado por Wendy Pérez, donde la voz tomó el protagonismo. Y finalmente, una experiencia gastronómica con chefs invitados de distintas regiones, donde todo lo dicho se transformó en plato.

Más que una programación, fue una narrativa.

Chamorro en mole

Cocinar también es escuchar

Si hubo un momento que condensó el espíritu de los diez años de Bruna, fue el conversatorio.

“Escuchar al otro es la herramienta más poderosa para conectar la cultura y la identidad”, se planteó desde el inicio. Durante la charla, cada intervención desmontó la idea del chef como figura aislada y la reemplazó por una visión colectiva, construida desde la experiencia, la memoria y, muchas veces, la dificultad.

Conservatorio

Participaron voces fundamentales de la cocina contemporánea como Gerardo Vázquez Lugo, Lupita Vidal, Claudette Zepeda, Olga Cabrera, Fabián Delgado, Vivian Cervantes y Óscar Garza, quienes compartieron no solo sus trayectorias, sino las razones —a veces duras, a veces inesperadas— que los llevaron a la cocina.

Ahí se habló de necesidad, de tradición, de rebeldía. De maternidades tempranas que encontraron en la cocina una salida. De herencias familiares donde el maíz y el fuego eran lenguaje cotidiano. De territorios que han tenido que defender su dignidad a través de sus ingredientes, así como de vulnerabilidad.

Cocina de Humo Bruna

El oficio más allá del plato

En uno de los momentos más reveladores, Óscar Garza abordó el peso de compartir un plato: “cuando cocinas, compartes una parte de ti”. La frase resume una tensión constante en el oficio: el equilibrio entre la exposición y la entrega.

Esa idea dialogó con lo planteado por varios participantes: la cocina como un espacio donde el error, la crítica y el aprendizaje son inevitables. Lejos de romantizar el oficio, el conversatorio mostró su complejidad: jornadas largas, exigencia física, presión constante, pero también una profunda necesidad de sentido.

En ese mismo eje, surgió otra constante: la cocina como acto colectivo. Nadie cocina solo. Detrás de cada plato hay equipos, productores, historias y territorios. Y ahí, el discurso se volvió político en el mejor sentido: ¿quién cocina?, ¿para quién?, ¿desde dónde?

Lupita Vidal lo sintetizó desde su experiencia en Tabasco: cocinar también es resistir narrativas externas y construir orgullo desde lo local. Olga Cabrera, desde Oaxaca, insistió en que los ingredientes cuentan su propia historia si se les permite. Claudette Zepeda habló de la resiliencia de cocinar entre fronteras, donde la identidad se negocia todos los días.

Papas Bruna

De la palabra al fuego

El cierre natural de ese ejercicio fue la experiencia gastronómica. No como un evento aislado, sino como la materialización de todo lo conversado. Los chefs invitados llevaron a la mesa no solo técnica, sino historia: platos que condensan trayectorias, territorios y decisiones.

Esa experiencia —parte de la Gran Celebración— funcionó como una extensión del diálogo. Cada preparación fue una respuesta a las preguntas abiertas horas antes: qué significa cocinar hoy, cómo se construye identidad desde la cocina, y cuál es la responsabilidad de quienes ocupan ese lugar.

El cierre de la celebración demuestra esa capacidad de reunir, de convocar encuentros donde la cocina se convierte en punto de conexión entre personas, ideas y experiencias.

Bruna

Bruna de 10

Desde su apertura, Bruna ha apostado por integrar arte, arquitectura y gastronomía en un mismo espacio, algo que ha sido de sus principales aportaciones a la escena tapatía. Pero más allá de su propuesta estética, su valor ha estado en su capacidad de reunir.

Ese espíritu se hizo evidente en el aniversario. Más que una celebración cerrada, fue una invitación a habitar el espacio desde distintas formas: escuchar música, pensar la cocina, compartir la mesa.

Diez años después, el proyecto no solo celebra su permanencia, sino su evolución hacia un espacio donde la cocina sigue siendo lo que siempre ha sido en su forma más pura: una manera de encontrarnos.

Chef Óscar Garza

El proyecto Bruna

Encabezado por el chef Óscar Garza y Luis Hernández, creadores del concepto al frente de Bruna, el proyecto se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más singulares de la ciudad. Más que un restaurante, Bruna articula una experiencia donde convergen la cocina contemporánea mexicana, el arte y la arquitectura, generando un entorno que invita tanto a habitar como a reflexionar. Su propuesta ha destacado por su apertura a la colaboración con cocineros de distintas regiones del país, enriqueciendo su narrativa culinaria y manteniéndola en constante evolución.

Desde esta visión compartida, el chef Óscar Garza ha impulsado un espacio que trasciende el servicio en mesa para convertirse en un punto de reunión entre saberes, productores y comensales.

Y es que en Bruna la cocina no solo se ejecuta, se piensa: cada plato responde a una búsqueda por entender el territorio, las técnicas y las historias detrás de los ingredientes.

A diez años de su apertura, el restaurante reafirma su carácter como una plataforma viva, donde la gastronomía se construye desde el diálogo, la comunidad y la memoria.