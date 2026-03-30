Cronomicón

Los 7 Museos de Guadalajara permanecerán abiertos en horario normal con exposiciones permanentes y temporales

La programación especial de los Museos de Guadalajara en vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026

Por Camilo S. Ramírez

La Dirección de Cultura de Guadalajara, invita a las y los tapatíos, así como a los visitantes de la ciudad, a disfrutar de una nutrida agenda de actividades en la Red de Museos Municipales durante el periodo vacacional de Santa y Pascua 2026. Con opciones que van desde la paleontología hasta el arte contemporáneo y el patrimonio histórico, la ciudad se consolida como un referente cultural vivo que LATE para todas las edades.

ESPACIOS Y PROGRAMACIÓN ESPECIAL:

Museo Paleontología de Guadalajara

1. Museo de Paleontología

Dirección: Av. R. Michel 520

Horarios: Mar-Vie 9:30 a 16:45 h | Sáb 10:00 a 16:45 h | Dom 10:30 a 15:30 h

Programación:

  • Taller de Ciencia Paleontológica, tras visita guiada. Martes a domingo de 12:00 a 15:00 h (5 años en adelante)
  • Charla “Origen y Evolución de las Aves” Impartido por el biólogo Saúl Isaac Huerta Medina. Viernes 10 de abril, 13:00 h
  • Charla “¿Qué es la Antropología Forense?” Impartido por la Lic. Itzel Ruvalcaba Ramos. Sábado 11 de abril, 13:00 h (15 años en adelante)
Museo de la Ciudad

2. Museo de la Ciudad

Dirección: Independencia 684

Horarios: Mar-Sáb 10:00 a 16:00 h (Cerrado domingos 5 y 11 de abril)

Programación:

  • Altar de Dolores: Encendido con el Coro Municipal, viernes 27 de marzo, 19:00 h. Disponible hasta el 29 de marzo
  • Ventanas al Pasado 2.0 del Arquitecto Gustavo Ibarra: Activaciones los martes y jueves (31 mar, 2, 7 y 9 abr) de 19:30 a 21:30 h
  • Exposiciones vigentes:

«Ciudad Agua»

«Las cosas como son» de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido

«Sabias: las que imaginaron el mundo antes del mundo» (Colectiva)

«La sociedad moderna» de Jupiterfab

Museo Panteón de Belén (ClaudiaLopez)

3. Museo Panteón de Belén

Dirección: Belén 684

Horarios de Recorridos: Diurnos (Mar-Sáb 10, 11, 13 y 14 h) | Nocturnos (Mié-Sáb 20, 21, 22 y 23 h)

Programación:

  • Gatitos del Panteón (Niñez temprana): Sábado 4 de abril, 11:00 h
  • Frottage Tipográfico: Domingo 5 de abril, 11:00 h
  • Taller de Barro y Memoria (para niños): Sábado 11 de abril, 11:00 h
  • Exposiciones vigentes:

«REGINA» de la artista Isa Carrillo (Recorrido guiado el domingo 12 de abril, 12:00 h).

*Todos los talleres requieren inscripción previa

Museo del Globo

4. Globo, Museo de la Niñez

Dirección: Unidad Reforma (Macrobús: Niños Héroes)

Horarios: Jue-Dom 10:00 a 18:00 h

Programación:

  • Taller “Cuidar el agua es un arte”: Jueves a domingo a las 10:30, 11:30 y 13:00 h. (5 años en adelante)
  • Taller “Lo esencial es invisible a los ojos”: Jueves a domingo a las 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h. (Para toda la familia)
  • Taller “Bienvenido a la Fábrica de Sueños”: Jueves a domingo a las de 12:30, 13:30 y 16:30 h. (Para toda la familia)
  • Taller “¿De qué color te sientes hoy?”: Sábados 4 y 11 de abril a las 12:00 h. (5 años en adelante)
  • Taller “El Recreo”: Sábados 4 y 11 de abril a las 14:00 h. (Niños de 7 años en adelante)
  • Taller de Experimentación Musical (Impartido por Javier Covarrubias): 2, 3 y 4 de abril. a las 11:00, 14:00 y 15:30 h. (6 años en adelante)
Casa Museo López Portillo

5. Casa Museo López Portillo

Dirección: Liceo 177

Horarios: Mar-Sáb 10:00 a 16:00 h | Dom 10:00 a 15:00 h

Programación:

  • Altar de Dolores. Aguas frescas durante encendido con el Coro de Infantes de Catedral. 27 de marzo a las 18:00 h. Disponible hasta el 12 de abril
  • Papel Picado: 31 marzo, 1, 7 y 8 de abril de 11:00 a 13:00 h
  • Taller de pintura edición cubismo: 31 de marzo y 7 de abril de 12:00 a 14 :00 h
  • Taller de pintura edición impresionismo:, 1 y 8 de abril de 12:00 a 14:00 h.
  • Exposición vigente:

«Gabriel Flores» Colección de bocetos

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) o Casa de los Perros

6. MUPAG (Museo del Periodismo y las Artes Gráficas)

Dirección: Paseo Alcalde 225 (Tren Ligero: GDL Centro)

Horario: Mar-Dom 10:00 a 16:00 h (Sábado 4 de abril abierto hasta las 23:00 h)

Programación:

  • Transcripciones. lectura de poesía en el Día intencional de la Visibilidad Trans. 29 de marzo a las 17:00 h
  • Inauguración de la exposición en la fotosala: Maria José Uribe 3 de abril a las 19:00 h
  • Objetos disponibles. Bazar Vintage, instalación sonora y upcycling: 4 y 5 de abril en los horarios del museo. Se extiende el día sábado hasta las 23:00 h
  • Exposiciones vigentes:

«Inédito: Tránsitos y encuentros» de José Hernández-Claire«De la polisemia del cuerpo y otros simulacros» Exposición colectiva

«Nosotrxs» de Alejandra Leyva

«Mujeres Anarquistas» de Eunice Adorno

MURA

7. Museo Raúl Anguiano (MURA)

Dirección: Mariano Otero 375

Horarios: Mar-Dom 10:00 a 16:00 h

Programación:

  • Recorridos guiados por exposiciones el sábado 4 de abril (11:00 y 13:00 h)
  • Exposiciones vigentes:

«Ischys» de Berenice Olmedo

«Venganza en flor» de Milena Muzquiz

«Hace falta distancia para estar cerca» Exposición colectiva, curaduría de Marco Valtierra

*Todas las actividades, a excepción de los recorridos en el Panteón de Belén, son de entrada libre. Para los talleres que requieren registro previo, se recomienda consultar las redes sociales de Cultura Guadalajara.

Lo más relevante en México