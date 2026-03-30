La programación especial de los Museos de Guadalajara en vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026

La Dirección de Cultura de Guadalajara, invita a las y los tapatíos, así como a los visitantes de la ciudad, a disfrutar de una nutrida agenda de actividades en la Red de Museos Municipales durante el periodo vacacional de Santa y Pascua 2026. Con opciones que van desde la paleontología hasta el arte contemporáneo y el patrimonio histórico, la ciudad se consolida como un referente cultural vivo que LATE para todas las edades.

ESPACIOS Y PROGRAMACIÓN ESPECIAL:

Museo Paleontología de Guadalajara

1. Museo de Paleontología

Dirección: Av. R. Michel 520

Horarios: Mar-Vie 9:30 a 16:45 h | Sáb 10:00 a 16:45 h | Dom 10:30 a 15:30 h

Programación:

Taller de Ciencia Paleontológica, tras visita guiada. Martes a domingo de 12:00 a 15:00 h (5 años en adelante)

Charla “Origen y Evolución de las Aves” Impartido por el biólogo Saúl Isaac Huerta Medina. Viernes 10 de abril, 13:00 h

Charla “¿Qué es la Antropología Forense?” Impartido por la Lic. Itzel Ruvalcaba Ramos. Sábado 11 de abril, 13:00 h (15 años en adelante)

Museo de la Ciudad

2. Museo de la Ciudad

Dirección: Independencia 684

Horarios: Mar-Sáb 10:00 a 16:00 h (Cerrado domingos 5 y 11 de abril)

Programación:

Altar de Dolores: Encendido con el Coro Municipal, viernes 27 de marzo, 19:00 h. Disponible hasta el 29 de marzo

Ventanas al Pasado 2.0 del Arquitecto Gustavo Ibarra: Activaciones los martes y jueves (31 mar, 2, 7 y 9 abr) de 19:30 a 21:30 h

Exposiciones vigentes:

«Ciudad Agua»

«Las cosas como son» de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido

«Sabias: las que imaginaron el mundo antes del mundo» (Colectiva)

«La sociedad moderna» de Jupiterfab

Museo Panteón de Belén (ClaudiaLopez)

3. Museo Panteón de Belén

Dirección: Belén 684

Horarios de Recorridos: Diurnos (Mar-Sáb 10, 11, 13 y 14 h) | Nocturnos (Mié-Sáb 20, 21, 22 y 23 h)

Programación:

Gatitos del Panteón (Niñez temprana): Sábado 4 de abril, 11:00 h

Frottage Tipográfico: Domingo 5 de abril, 11:00 h

Taller de Barro y Memoria (para niños): Sábado 11 de abril, 11:00 h

Exposiciones vigentes:

«REGINA» de la artista Isa Carrillo (Recorrido guiado el domingo 12 de abril, 12:00 h).

*Todos los talleres requieren inscripción previa

Museo del Globo

4. Globo, Museo de la Niñez

Dirección: Unidad Reforma (Macrobús: Niños Héroes)

Horarios: Jue-Dom 10:00 a 18:00 h

Programación:

Taller “Cuidar el agua es un arte”: Jueves a domingo a las 10:30, 11:30 y 13:00 h. (5 años en adelante)

Taller “Lo esencial es invisible a los ojos”: Jueves a domingo a las 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h. (Para toda la familia)

Taller “Bienvenido a la Fábrica de Sueños”: Jueves a domingo a las de 12:30, 13:30 y 16:30 h. (Para toda la familia)

Taller “¿De qué color te sientes hoy?”: Sábados 4 y 11 de abril a las 12:00 h. (5 años en adelante)

Taller “El Recreo”: Sábados 4 y 11 de abril a las 14:00 h. (Niños de 7 años en adelante)

Taller de Experimentación Musical (Impartido por Javier Covarrubias): 2, 3 y 4 de abril. a las 11:00, 14:00 y 15:30 h. (6 años en adelante)

Casa Museo López Portillo

5. Casa Museo López Portillo

Dirección: Liceo 177

Horarios: Mar-Sáb 10:00 a 16:00 h | Dom 10:00 a 15:00 h

Programación:

Altar de Dolores. Aguas frescas durante encendido con el Coro de Infantes de Catedral. 27 de marzo a las 18:00 h. Disponible hasta el 12 de abril

Papel Picado: 31 marzo, 1, 7 y 8 de abril de 11:00 a 13:00 h

Taller de pintura edición cubismo: 31 de marzo y 7 de abril de 12:00 a 14 :00 h

Taller de pintura edición impresionismo:, 1 y 8 de abril de 12:00 a 14:00 h.

Exposición vigente:

«Gabriel Flores» Colección de bocetos

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) o Casa de los Perros

6. MUPAG (Museo del Periodismo y las Artes Gráficas)

Dirección: Paseo Alcalde 225 (Tren Ligero: GDL Centro)

Horario: Mar-Dom 10:00 a 16:00 h (Sábado 4 de abril abierto hasta las 23:00 h)

Programación:

Transcripciones. lectura de poesía en el Día intencional de la Visibilidad Trans. 29 de marzo a las 17:00 h

Inauguración de la exposición en la fotosala: Maria José Uribe 3 de abril a las 19:00 h

Objetos disponibles. Bazar Vintage, instalación sonora y upcycling: 4 y 5 de abril en los horarios del museo. Se extiende el día sábado hasta las 23:00 h

Exposiciones vigentes:

«Inédito: Tránsitos y encuentros» de José Hernández-Claire«De la polisemia del cuerpo y otros simulacros» Exposición colectiva

«Nosotrxs» de Alejandra Leyva

«Mujeres Anarquistas» de Eunice Adorno

MURA

7. Museo Raúl Anguiano (MURA)

Dirección: Mariano Otero 375

Horarios: Mar-Dom 10:00 a 16:00 h

Programación:

Recorridos guiados por exposiciones el sábado 4 de abril (11:00 y 13:00 h)

Exposiciones vigentes:

«Ischys» de Berenice Olmedo

«Venganza en flor» de Milena Muzquiz

«Hace falta distancia para estar cerca» Exposición colectiva, curaduría de Marco Valtierra

*Todas las actividades, a excepción de los recorridos en el Panteón de Belén, son de entrada libre. Para los talleres que requieren registro previo, se recomienda consultar las redes sociales de Cultura Guadalajara.