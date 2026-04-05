Jalisco se consolida como sede de eventos de élite en cultura, deporte y estilo de vida

Jalisco continúa posicionándose como uno de los destinos más dinámicos de México para la realización de eventos internacionales de alto nivel. Durante los próximos meses, el estado albergará encuentros que van desde el deporte extremo y las carreras de montaña hasta la moda, el cine y las celebraciones de diversidad. Esta agenda refleja una estrategia turística que apuesta por experiencias globales, capaces de atraer visitantes, impulsar la economía local y proyectar al estado ante audiencias internacionales.

La combinación de infraestructura, conectividad y escenarios naturales ha convertido a destinos como Guadalajara y Puerto Vallarta en sedes ideales para este tipo de encuentros. La capital jalisciense destaca por su escena cultural y creativa, mientras que la costa del Pacífico ofrece paisajes únicos que sirven como escenario para competencias deportivas de talla mundial.

En este contexto, algunos de los eventos más esperados del año confirman que Jalisco se mantiene en el radar internacional como un punto de encuentro para industrias creativas, turismo deportivo y grandes experiencias culturales.

Volvo Fashion Week México en Guadalajara (mrg)

Volvo Fashion Week México Guadalajara

Del 14 al 17 de abril, Guadalajara se transformará en una pasarela internacional con la llegada de Volvo Fashion Week México, uno de los encuentros más importantes de la industria de la moda en el país. El evento reunirá a diseñadores, creativos, marcas y especialistas del sector en una agenda que combina desfiles, experiencias culturales y activaciones en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

La edición tapatía tendrá un formato multisede que integrará la arquitectura y el paisaje urbano de Guadalajara como parte de la experiencia estética. Espacios icónicos se convertirán en escenarios para presentaciones de diseñadores mexicanos consolidados y nuevas propuestas del talento nacional. Con ello, la ciudad refuerza su papel como uno de los polos creativos más relevantes del país, capaz de conectar moda, diseño y turismo.

Más allá de las pasarelas, el evento también representa un impulso para la economía creativa y el turismo de alto valor, al atraer visitantes especializados, compradores y medios internacionales que posicionan a Guadalajara como un referente emergente de la moda latinoamericana.

FICG Ceremonia de clausura FICG 2024

Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Otro de los grandes encuentros culturales del estado será el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que se realizará del 17 al 25 de abril en distintos recintos de la capital jalisciense. Considerado uno de los festivales cinematográficos más importantes de América Latina, el encuentro reúne cada año a cineastas, productores, actores y especialistas de la industria audiovisual.

Durante más de una semana, la ciudad se convierte en un punto de diálogo entre el cine mexicano, iberoamericano y global. Proyecciones, premieres, clases magistrales y encuentros de industria forman parte de una programación que impulsa nuevas narrativas y promueve el talento emergente.

El festival también representa una importante vitrina cultural para la ciudad, al atraer visitantes y profesionales del cine de distintas partes del mundo, consolidando a Guadalajara como un epicentro creativo donde convergen arte, industria y formación cinematográfica.

Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc

Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc

En el ámbito deportivo, uno de los eventos de mayor prestigio internacional es Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB), que se celebrará del 16 al 18 de abril en la costa jalisciense. Esta competencia forma parte del circuito mundial de trail running más reconocido del planeta y reúne a corredores de élite y aficionados que buscan desafiar algunos de los recorridos más espectaculares del mundo.

La competencia ofrece distintas distancias, desde carreras cortas hasta ultramaratones que superan los 100 kilómetros. Los participantes recorren senderos que atraviesan la Sierra Madre Occidental, la selva tropical y zonas cercanas al océano Pacífico, creando una experiencia única donde el deporte extremo se mezcla con la naturaleza.

Este evento ha convertido a Puerto Vallarta en un referente del turismo deportivo en México, atrayendo corredores de múltiples países y posicionando a la región como un destino ideal para competencias de alto rendimiento en contacto con el entorno natural.

Down Puerto Vallarta 2026

Down Puerto Vallarta 2026

Entre los eventos más espectaculares del calendario destaca Down Puerto Vallarta 2026, que se realizará del 1 al 3 de mayo en el Centro Histórico y el Malecón del destino turístico. Esta competencia urbana de ciclismo extremo reunirá a 40 de los mejores riders del mundo provenientes de al menos 12 países, quienes descenderán a toda velocidad por un circuito de aproximadamente 900 metros.

El recorrido combina escalinatas, callejones y estructuras urbanas que descienden hacia la Bahía de Banderas, generando un espectáculo visual que mezcla adrenalina, técnica y velocidad. La competencia se ha convertido en uno de los eventos más impactantes del ciclismo downhill en América Latina.

Se espera la asistencia de más de 30 mil espectadores, quienes podrán disfrutar gratuitamente de la competencia y de diversas actividades en el Malecón. Además, el evento contará con la participación de atletas destacados como Peter Salido y Ray Fournier, representantes del talento jalisciense que han llevado el ciclismo extremo mexicano a escenarios internacionales.

Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026

PRIDE Puerto Vallarta

La agenda también incluye eventos de impacto social y cultural, como PRIDE Puerto Vallarta, que se celebrará del 17 al 25 de mayo en distintos espacios del destino turístico. Esta celebración de la diversidad se ha consolidado como uno de los encuentros LGBTQ+ más importantes de México y del Pacífico.

Durante varios días se desarrollan desfiles, conciertos, fiestas, actividades culturales y encuentros comunitarios que atraen a visitantes de todo el mundo. La celebración impulsa una oferta turística diversa y fortalece la imagen de Puerto Vallarta como un destino inclusivo y abierto.

El evento se ha convertido además en un motor económico para la región, al generar ocupación hotelera, consumo en restaurantes y una amplia actividad turística durante toda la semana.

Bandera LGTB

PRIDE Guadalajara

La agenda de este primer semestre continúa con PRIDE Guadalajara programado para el 13 de junio, uno de los eventos de diversidad más multitudinarios del occidente del país. Miles de personas participan cada año en la marcha y en las actividades culturales que acompañan la celebración en la capital jalisciense.

Además de ser una expresión de orgullo y visibilidad para la comunidad LGBTQ+, el evento se ha convertido en una manifestación cultural que involucra música, arte, activismo y espacios de diálogo social.

La celebración confirma la vocación de Guadalajara como una ciudad abierta a la diversidad y al intercambio cultural, reforzando su papel como capital cosmopolita del occidente mexicano.

Balón Mundial 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

El calendario de grandes eventos en Jalisco alcanzará uno de sus puntos más altos con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Guadalajara será una de las ciudades sede en el país, con partidos programados en el Estadio Akron, lo que colocará nuevamente a la capital jalisciense en el centro de la atención deportiva mundial.

Durante el torneo, la ciudad se transformará en un gran escenario futbolero con la instalación del FIFA Fan Fest, un espacio diseñado para que aficionados locales y visitantes puedan disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, además de conciertos, actividades culturales y experiencias relacionadas con el deporte. Estas actividades se extenderán a lo largo de toda la competencia y convertirán a Guadalajara en un punto de encuentro para miles de seguidores del fútbol provenientes de distintas partes del mundo.

El ambiente mundialista también se vivirá en distintos espacios urbanos. Bares, restaurantes, plazas públicas y zonas turísticas de la ciudad se preparan para recibir a aficionados que buscarán vivir la emoción de cada partido en comunidad. Desde el Centro Histórico hasta corredores gastronómicos y comerciales, la experiencia mundialista se integrará a la vida cotidiana de la ciudad, reforzando su vocación turística y su capacidad para recibir grandes eventos internacionales.