Canciones con el baile en sus letras

En este Cromañón estamos recordando algunas canciones que llevan en su letra algo relativo a bailar en sus nombres. No quiere decir que sean canciones que, por su ritmo, se presten para bailar, pero más de alguna puede serlo.

Alaska y Los Pegamoides

• Uno de los grandes éxitos de Alaska y los Pegamoides es la canción “Bailando”, que fue lanzada al mercado el 15 de mayo de 1982. Compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, apareció en el disco llamado Grandes éxitos y surgió como una irónica reivindicación de la música disco frente al rock de la época. En poco tiempo se convirtió en un himno de la Movida Madrileña, un movimiento contracultural y artístico surgido en Madrid en los años ochenta. “Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar”.

Olé Olé

• Otro grupo español de música pop que se escuchó mucho en los ochenta fue Olé Olé, que en 1986 grabó y lanzó la canción “Bailando sin salir de casa”, cuando todavía Marta Sánchez era la vocalista, incluida en el disco que llevó ese mismo nombre. La canción es creación de Marcelo Montesano, quien entonces era el nuevo tecladista del grupo. Se trata de una reinterpretación de un tema popularizado durante la Segunda Guerra Mundial. “Bailando sin salir de casa. Bailando sin salir de casa. Camino despacio por la habitación, en busca del vestidor. Me visto, me peino y escucho el sonar de un grito desde el salón”.

31 Minutos

• “Bailan sin cesar” es una de las canciones más emblemáticas del programa de televisión chileno 31 Minutos, que simula un noticiero con muñecos animados. La canción apareció por primera vez en el episodio 8 de la primera temporada. Es interpretada por el grupo ficticio LLUEHHHB y trata sobre un grupo de amigos que baila hasta que “César” aparece y arruina el ritmo. En el programa, el video es dirigido por un tal Rod Salainas. “Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Bailan sin cesar, bailan sin cesar ¡Huh! Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo”.

Sergio Dalma

• Una de las primeras canciones que se me vino a la mente al pensar en temas con el baile en la letra es “Bailar pegados”, uno de los mayores éxitos en la voz del español Sergio Dalma. Es de 1991, fue compuesta por Julio Seijas y Luis Gómez Escolar, y apareció en el disco de larga duración Sintiéndonos la piel. La canción obtuvo el cuarto lugar en el Festival de Eurovisión 1991, celebrado en Roma, Italia. “Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y, a dos metros de ti, bailando yo en el polo”.

Abba

• Quizás “Dancing Queen” sea la canción más recordada del grupo sueco ABBA. Es de 1975 y fue creada por Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Stig Anderson. Se incluyó en su cuarto disco de estudio, Arrival. A lo largo de los años ha sido utilizada en varias películas y programas de televisión, y ha sido grabada por distintos artistas. Según los críticos, es una de las mejores canciones pop y disco que se han hecho. Es, además, una de las canciones que sí fueron creadas pensando en que se bailen. “You can dance, you can jive. Having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen”.

Cri Cri

• “El baile de los muñecos” es una canción de Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri-Cri, que fue dada a conocer alrededor de 1956, aunque fue compuesta aproximadamente en 1936. La pieza cuenta cómo, a las tres de la mañana, los juguetes —personajes muy conocidos en aquella época— cobran vida y se ponen a bailar. Un gran visionario Cri-Cri, adelantándose muchos años a lo que después nos traería el cine con el éxito de películas como Toy Story. “Al sonar las tres de la mañana. Los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que ha llegado es el soldado Bigototes en su caballito de cartón”.

Baile

• Una canción que en nuestro país pasó inadvertida, pero que en el Reino Unido y Estados Unidos fue un éxito, es “Keep on Dancing”. En 1965 la interpretó y grabó como cóver el grupo de jovencitos The Gentrys. Originalmente fue grabada por The Avantis en 1963. Fue escrita por Allen A. Jones, Andrew Love y Richard Shann. Aunque es una canción muy repetitiva, funciona muy bien para echar unos pasos de baile nada complicados. “I keep on dancin’. Keep on doin’ the jerk right now. Shake it, shake it, baby. Come on and show me how you work”.

Miguel Mateos

• Una de las canciones más recordadas del rock en español ochentero es “Mi sombra en la pared”, del argentino Miguel Mateos acompañado por el grupo Zas, del año 1986. Fue la segunda rolita más exitosa del disco Solos en América, solo después de “Cuando seas grande”. Según los que le saben, la sombra en la pared no es solo un reflejo físico, sino también una metáfora de enfrentar lo que uno es y lo que puede llegar a ser.“Bailo, bailo hasta caer, con mi sombra en la pared. Nada que perder, bailo con mi sombra en la pared”.

Audífonos y baile

• Una buena canción con el baile en la letra, y además con buen ritmo (rumba flamenca) para echarse unos pasitos, es “Vamos a bailar”, que Gipsy Kings lanzó en su disco homónimo de 1987. Mezcla el español con dialectos del sur de Francia, reflejando sus orígenes gitanos y su estilo festivo, que comenzó en las calles y fiestas de Saint-Tropez. “Considere. Ya un amor sincero. Aie de qué amor. Tanto yo busqué. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar este ritmo que tocamos”.

Leo Sayer

• Una canción que normalmente me pone de buenas al escucharla es “You Make Me Feel Like Dancing”, o lo que es lo mismo, “Me haces sentir con ganas de bailar”, del cantante inglés Leo Sayer, extraída de su disco de larga duración Endless Flight de 1976. Los compositores son el propio Sayer y Vini Poncia, quienes ganaron el Grammy Award for Best R&B Song en 1978. Esta canción es famosa por el uso del falsete. Sayer recuerda que surgió de una sesión improvisada que, por casualidad, fue grabada por su ingeniero productor. “I’m in a spin, you know, shakin’ on a string, you know. You make me feel like dancin’. I wanna dance the night away. You make me feel like dancin’. Every night and everyday. You make me feel like dancing”.

Bee Gees

• Uno de los más grandes éxitos de Bee Gees es You “Should Be Dancing”, que en México conocimos como “Deberías estar bailando”. Fue creación de los tres hermanos Barry Gibb, Robin Gibb y Maurice Gibb. Es de 1976 y con este tema lograron su consolidación en el género de la música disco. Fue el primer sencillo del disco de larga duración Children of the World, que además creó un hito al ser la primera vez que Barry Gibb utilizó de forma prominente su característico falsete. “My baby moves at midnight, goes right on ‘til the dawn. My woman takes me higher, my woman keeps me warm. What you doin’ on your bed on your back? Ah. What you doin’ on your bed on your back? Ah. You should be dancing, yeah, dancing, yeah”.

FRASE

“Cuando bailas puedes disfrutar del lujo de ser tú mismo”, Paulo Coelho.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves, de las 21:00 a las 22:30 hrs, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.