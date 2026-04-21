Jalisco se consolida como epicentro creativo con el pasado Fashion Week

Antes de hablar de moda, vale la pena entender el momento que vive Jalisco. La entidad no solo se posiciona como capital creativa, sino como un nodo cultural en expansión: sede del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, anfitrión de la próxima entrega de la Guía Michelin Guide en México y una de las plazas clave rumbo al Copa Mundial de Futbol 2026. En ese ecosistema vibrante, la moda encuentra terreno fértil para crecer, dialogar y proyectarse al mundo.

Volvo Fashion Week México 2026

Bajo esa inercia, Guadalajara fue sede del Volvo Fashion Week México 2026, un evento que apostó por consolidar al estado como referente de la industria en América Latina. Con pasarelas instaladas en espacios emblemáticos y una narrativa urbana que dialogó con el patrimonio arquitectónico, la ciudad se convirtió, del 14 al 17 de abril, en punto de encuentro para diseñadores, modelos, creativos y líderes del sector.

El encuentro no solo mostró tendencias: evidenció la capacidad del talento jalisciense para reinterpretar su identidad. Firmas como Benito Santos, Julia y Renata y Abel López llevaron propuestas que fusionaron tradición y contemporaneidad, en escenarios que reforzaron el vínculo entre moda, ciudad e historicidad. La inauguración en el Teatro Degollado marcó el tono con una experiencia escénica que integró alta costura y música en vivo a cargo de Ely Guerra.

Volvo Fashion Week México 2026

La presencia internacional también elevó el perfil del evento. El modelo David Gandy desfiló para Hackett London, mientras que figuras del entretenimiento como Aislinn Derbez, Eréndira Ibarra, Manolo Caro y Miguel Rodartereforzaron la visibilidad mediática del encuentro.

Más allá del espectáculo, la trascendencia del Fashion Week radica en su impacto económico y social. La industria de la moda en Jalisco no es un escaparate aislado: es un motor productivo que genera empleo, impulsa cadenas de valor y proyecta la identidad cultural del estado en mercados internacionales. Como señaló Michelle Fridman Hirsch, este tipo de plataformas fortalecen la competitividad del destino al integrar cultura, creatividad e industria.

El evento también dejó claro que la moda puede ser un vehículo de desarrollo social. Desde el impulso institucional hasta la participación de talento emergente, se construye un ecosistema donde convergen tradición, innovación y oportunidades.

Volvo Fashion Week México 2026

Datos del Volvo Fashion Week México 2026: