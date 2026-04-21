Querida Fátima: cuando el cine se convierte en memoria y resistencia

Hay películas que se observan con distancia crítica y otras que obligan al espectador a involucrarse emocionalmente desde el primer minuto. Querida Fátima pertenece a esta segunda categoría. Más que un documental, la obra presentada en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un acto de memoria, una denuncia viva y un poderoso gesto de amor hacia una hija ausente.

Querida Fátima (Cortesía)

La película parte de un caso que estremeció a México: en 2015, Fátima, una niña de apenas 12 años, fue asesinada tras ser agredida por tres vecinos cuando regresaba de la escuela a su casa. Desde entonces, su madre, Lorena Gutiérrez, ha emprendido una batalla incansable por la verdad y la justicia, enfrentándose no solo al dolor irreparable de la pérdida, sino también a la corrupción institucional, las amenazas, la burocracia y la indiferencia de las autoridades.

El documental acompaña a Lorena durante cinco días decisivos, entre ellos las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. La vemos marchar, protestar, alzar la voz frente a un país que tantas veces ha normalizado la violencia. Pero también la vemos en la intimidad del hogar, entre recuerdos, silencios y heridas que nunca terminan de cerrar.

Uno de los grandes aciertos de Querida Fátima es que evita caer en el sensacionalismo. No explota el horror; lo transforma en conciencia. La cámara no invade, acompaña. No convierte el dolor en espectáculo, sino en testimonio. La película encuentra un equilibrio conmovedor entre la dimensión pública de la protesta y la dimensión privada del duelo.

Formalmente, la obra posee una fuerza especial por su naturaleza colectiva. Lorena Gutiérrez y su esposo participan como codirectores junto a Rodrigo Reyes y Su Kim, en una decisión profundamente ética: ceder el poder narrativo a quienes vivieron la historia. Ese gesto vuelve al documental más honesto, más cercano y más necesario.

Querida Fátima (Cortesía)

El resultado es una pieza donde la frontera entre cine y activismo se desvanece. Aquí la imagen no solo registra; exige. Cada plano parece preguntarnos cuánto tiempo más permitiremos que estas historias se repitan.

También hay algo profundamente conmovedor en la manera en que la película insiste en rescatar a Fátima como persona, no únicamente como víctima. En medio del reclamo de justicia, el filme se esfuerza por recordarnos quién era esa niña, qué sueños tenía, qué vida le fue arrebatada. Esa decisión humaniza el relato y lo vuelve aún más devastador.

Querida Fátima no es una experiencia cómoda, ni pretende serlo. Es una película dura, urgente y profundamente necesaria. Nos recuerda que el cine documental, cuando se hace con verdad y convicción, puede convertirse en una herramienta de transformación social.

En tiempos donde tantas tragedias se consumen rápidamente en titulares y luego se olvidan, esta obra se levanta contra el olvido. Y lo hace con una frase que atraviesa toda la película como una plegaria:

“Fátima, tu madre quiere ser digna de ti.”

Pocas veces una reseña puede resumirse tan claramente: Querida Fátima no solo se ve, se acompaña.