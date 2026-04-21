El amor después del invierno: una mirada íntima a El Amor que Permanece

El cineasta islandés Hlynur Pálmason presenta en El Amor que Permanece una obra íntima, contemplativa y profundamente humana. No es una película sencilla ni complaciente; exige paciencia, sensibilidad y disposición para leer entre líneas. Estamos demasiado acostumbrados al cine inmediato, donde todo se explica y cada emoción viene subrayada. Aquí ocurre lo contrario: los silencios hablan, los gestos pesan y los símbolos revelan más que los diálogos.

El Amor que Permanece (Cortesía)

La historia, como su título lo sugiere, reflexiona sobre aquello que sobrevive al desgaste sentimental: el amor que permanece incluso después de un divorcio. Pero no se trata del retrato convencional de una ruptura. Nada parece convencional en el universo de Pálmason y, sin embargo, todo resulta cercano.

Anna y Magnus se han separado, pero continúan compartiendo casa mientras crían a sus tres hijos: una hija mayor, cercana a la adultez, y dos gemelos adolescentes. También conviven con Panda, un perro entrañable que parece absorber silenciosamente la tensión del hogar. Anna es artista; Magnus, pescador de arenque. Dos mundos distintos que alguna vez encontraron armonía.

Uno de los mayores logros de la película está en su construcción simbólica. Anna crea obras sin intervenir directamente el lienzo: coloca piezas de metal sobre telas expuestas a la intemperie y deja que el tiempo, la humedad y la naturaleza transformen la superficie. Ella no pinta; permite que las cosas sucedan. Esa forma de crear parece también una metáfora de su vida emocional: una mujer que no confronta de manera frontal, sino que deja que el desgaste actúe lentamente.

Magnus, en contraste, es un hombre práctico, generoso y dispuesto a sostener la dinámica familiar. Sale por días al mar, vuelve al hogar, ayuda, acompaña e incluso parece seguir amando a Anna. Ella, en cambio, marca límites y conserva cierta distancia. Poco a poco intuimos en su interior una tristeza sorda, una confusión que nunca explota, pero que palpita bajo la superficie.

La naturaleza islandesa funciona como otro personaje. Verano e invierno transforman el paisaje y también el ánimo de la historia. Los espacios abiertos, casi vacíos, transmiten belleza y soledad al mismo tiempo. Pareciera que en el mundo solo existen ellos y sus heridas.

Entre los múltiples símbolos destaca una estructura que los hijos levantan en una colina: un mástil o figura improvisada que van construyendo con el paso del tiempo. Primero es apenas un poste enterrado; luego aparece un maniquí colgado, más tarde ropa, después un casco de caballero andante. Termina convirtiéndose en una especie de figura humana, una representación posible de la pareja, del hogar o del ideal familiar. Después, los hijos la usan como blanco para lanzar flechas. La imagen es poderosa: aquello que se construyó con esfuerzo también puede convertirse en receptor del dolor acumulado.

Hay dos escenas especialmente reveladoras.

En una de ellas, Anna le pide a Magnus deshacerse de un gallo agresivo. Él intenta atraparlo sin éxito en campo abierto. Tras varios intentos frustrados, toma una piedra y termina con su vida. Días después, la hija pregunta por el animal y Magnus confiesa lo sucedido. Ella, sorprendida y dolida, responde: “¿Y le haces caso a una artista inestable?”. En ese instante se rompe una percepción previa: comprendemos que Anna no es la figura sólida y controlada que parecía, sino alguien fracturado internamente.

La segunda escena ocurre en el barco pesquero, tras una discusión entre Magnus y otro trabajador. Más tarde, el hombre intenta reconciliarse y le comparte una reflexión memorable: dice que a los hombres les corresponde cuidar el amor dentro de la familia, como quien protege un invernadero. Hay que alimentarlo, resguardarlo y trabajar en él sin descanso. Solo con el tiempo llegan los frutos que justifican todo esfuerzo. Una idea antigua, quizá discutible, pero profundamente melancólica dentro del contexto de la película.

El Amor que Permanece está llena de pequeños momentos cotidianos, humor inesperado y una sensibilidad constante. No busca impresionar con grandes giros, sino conmover desde lo mínimo. Es cine que observa, que sugiere y que confía en la inteligencia emocional del espectador.

Si no suele acercarse al llamado cine de arte, esta puede ser una gran oportunidad. Es una película que invita a mirar con calma, a aceptar la ambigüedad y a encontrar sentido en los detalles. Como toda obra auténtica, no entrega respuestas cerradas: propone preguntas.

Y sí, vale la pena mencionar que su música es sencillamente maravillosa.