El FICG abre una ventana al sur: inauguran la exposición Cine Chileno: Después de Vivir un Siglo

Como parte de las actividades de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), fue inaugurada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” la exposición Cine Chileno: Después de Vivir un Siglo, una muestra que celebra la memoria, resistencia y evolución de una de las cinematografías más relevantes de América Latina.

Instalada en la Galería Jesús Guerrero Galván, la exposición rinde homenaje a la vasta historia del cine chileno, país Invitado de Honor de esta edición del festival. A través de carteles emblemáticos, el recorrido propone una mirada panorámica sobre distintas épocas, estilos y voces que han marcado la producción audiovisual de Chile.

Entre las piezas destacadas se encuentran obras contemporáneas de amplio reconocimiento internacional como El agente topo (2021), dirigida por Maite Alberdi y nominada al Premio Oscar; Allende mi abuelo Allende (2015), de Marcia Tambutti Allende, ganadora del Ojo de Oro al Mejor Documental en el Festival de Cannes; así como La agonía de Arauco (1917), de Gabriela Bussenius, considerada la primera película dirigida por una mujer en Chile.

Durante la ceremonia inaugural, Javier Sáenz García, coordinador de Acervo Contemporáneo de la biblioteca, subrayó la fuerza histórica del cine chileno y su capacidad de resistir a contextos adversos.

“El cine chileno es un cine que ha venido de mucho, que ha sobrevivido a silencios, a exilios y a censuras. Ha resistido y ha persistido, y de todo ello ha emergido con voz propia”, expresó.

Asimismo, destacó que la exposición no solo funciona como una revisión artística, sino como una oportunidad para reconocerse en la historia compartida de América Latina, en ese “otro sur” que dialoga con las identidades del continente.

Por su parte, Estrella Araiza Briseño, directora general del FICG, señaló que la muestra también busca ampliar la visión que el público mexicano tiene sobre la producción chilena. Si bien figuras como Alejandro Jodorowsky suelen ser referentes inmediatos, explicó que la exposición permite descubrir una tradición mucho más vasta, con obras que en muchos casos nunca habían llegado a México.

La muestra permanecerá abierta del 19 al 30 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, en la Galería Jesús Guerrero Galván, dentro de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.

Con esta exposición, el FICG no solo celebra al país invitado de honor, sino que invita al público tapatío a recorrer más de un siglo de imágenes, luchas y relatos que han convertido al cine chileno en una voz imprescindible del panorama iberoamericano.