Una voz que encanta

¿Qué es lo que hace que una cantante guste al público?

¿La voz?

¿La letra de la canción?

¿La música?

La realidad es que nadie sabe con certeza cómo conectar con el respetable. Hoy una canción puede subirse a plataformas digitales y, casi por arte de magia, alcanzar millones de reproducciones alrededor del mundo. Buena suerte, llegar en el momento indicado o simplemente tener algo distinto. Ahí es donde aparece la magia de la música.

Miriam Rodríguez

Entrevista vía Zoom con la cantante y compositora española Miriam Rodríguez, quien este sábado 9 de mayo se presentará en el C3 Rooftop como parte de su gira "Una extraña más en la ciudad".

Miriam saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo y desde entonces ha construido una carrera sólida gracias a su potencia vocal, sensibilidad interpretativa y una presencia escénica que no pasa desapercibida, consolidándose como una de las voces más destacadas del pop actual.

Miriam Rodríguez

—Miriam Rodríguez, llegas a Guadalajara. ¿Qué nos vas a presentar?

—La verdad, encantadísima. Es un placer poder estar ahí. Como bien dices, primero estaré en Ciudad de México y el 9 de mayo en Guadalajara. Vamos a presentar lo que ha sido hasta ahora mi trayectoria musical de tres discos. Será un show especial para el público mexicano, una adaptación del espectáculo que tenemos en España, siendo además la primera vez que vamos. Iré acompañada de Carlos Martín y haremos una adaptación muy especial. No quiero adelantar demasiado, pero será un equilibrio entre canciones de todos estos años y temas en un formato más cercano y acústico, acorde a los espacios donde estaremos. Creo que será un concierto bastante emotivo.

Miriam Rodríguez

—Hace muchos años necesitabas una disquera que te trajera a México y todo era un proceso. Ahora una canción puede escucharse en todo el mundo. ¿Cómo ves esta nueva manera de hacer música?

—Creo que es maravilloso, sobre todo tener la oportunidad de cruzar el charco. También es una forma de agradecer al público que me ha acompañado durante tantos años. Es el momento perfecto para encontrarnos, vernos en persona y cantarles en vivo. Como dices, antes esto era impensable. También, siendo artista independiente, tiene su parte complicada y costosa organizarlo, pero merece mucho la pena apostar por el público mexicano y darles la oportunidad de vivir esta música en directo. Para mí es un privilegio poder viajar y encontrarme con ellos.

Miriam Rodríguez

—En México existe un cariño especial por las cantantes españolas. ¿Qué sabes del público mexicano ahora que vienes por primera vez?

—Creo que conectamos muchísimo. Recuerdo que en 2019, cuando llegué al aeropuerto, había gente esperándome y no me lo esperaba. El público mexicano vive la música con mucha intensidad y emoción, y eso conecta mucho con las artistas españolas. En mi caso, esa energía intensa que me caracteriza creo que hace que exista esa conexión. Me hace muchísima ilusión.

—Operación Triunfo fue donde te diste a conocer. Con lo que has vivido, ¿entrarías otra vez a un concurso así?

—No, eso se vive una vez y ya está. Para mí fue el trampolín de mi carrera y una exposición masiva. Tuve la suerte de formar parte de la edición 2017, que tuvo muchísimo impacto. Pero también era cincuenta por ciento musical y cincuenta por ciento reality, y quizá yo no estaba preparada para esa parte. Fue una experiencia maravillosa, aunque este tipo de concursos son para vivirlos una sola vez.

Miriam Rodríguez

—¿Aún tienes miedo a fallar?

—Creo que siempre. Los artistas vivimos con una incertidumbre constante. El miedo y la ansiedad son como ese “buen amigo” que cada vez soportamos menos, pero aprendes a hacer las cosas aun teniendo miedo. No sé si es miedo todos los días, pero sí existe mucho respeto.

—¿Cuál es tu mayor influencia y qué te motivó a ser cantante?

—He tenido muchísimas influencias. Desde pequeña escuché mucha música gracias a mi padre: Bonnie Tyler, Tina Turner, además de grupos como La Oreja de Van Gogh, Maná y La Quinta Estación. He crecido escuchando de todo, aunque el pop-rock siempre me ha gustado muchísimo. Artistas como Pink, Lady Gaga, Rihanna y Christina Aguilera han sido muy importantes para mí y un motor para dedicarme a la música.

Miriam Rodríguez

—Siendo compositora, ¿qué canción te hubiera gustado escribir?

—Hay muchas, sobre todo de cantautores, pero hay una muy especial: “La Reina”. La canté en “Tu cara me suena” y cuando la escuché pensé: “Me hubiese encantado escribir esa letra”.

—¿Algo que quieras decirle a tus fans en México y el mundo?

—Estoy muy feliz y agradecida por estar ahí todos estos años. Esta es una gran oportunidad que vamos a aprovechar y disfrutar muchísimo. Serán dos encuentros en México que jamás voy a olvidar y que hemos preparado con muchísimo cariño. Gracias por el apoyo desde el otro lado del charco. Nos vemos muy pronto.

Miriam Rodríguez A CORUNA, SPAIN - JULY 26: Miriam Rodriguez performs in concert on Day 2 of Morrina Festival at Port of A Coruna on July 26, 2025 in A Coruna, Spain. (Photo by Cristina Andina/Redferns) (Cristina Andina/Redferns)

—Te mandamos un abrazo desde Guadalajara. Esperamos verte en vivo, porque la música se siente diferente. Ojalá sea la primera de muchas visitas.

—Muchísimas gracias. Están invitadísimos. Ahí nos vemos. Un abrazo enorme para todos.

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