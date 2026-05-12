Festival Rulfiano de las Artes 2026: Sayula celebra el legado de Juan Rulfo con una semana de cultura viva

Sayula, tierra profundamente ligada a la memoria y obra de Juan Rulfo, abre nuevamente sus plazas, calles y espacios históricos para recibir el Festival Rulfiano de las Artes 2026, una celebración que del 11 al 17 de mayo reunirá literatura, cine, música, danza, gastronomía y reflexión cultural en homenaje a una de las voces más trascendentes de la literatura hispanoamericana.

Con sede principal en el Foro Rulfiano, ubicado en Prisciliano Sánchez esquina con 16 de Septiembre, en el Centro Histórico de Sayula, esta edición reafirma al festival como un encuentro que trasciende el homenaje literario para convertirse en un espacio de reconstrucción comunitaria a través del arte.

Respaldado por la familia Rulfo —incluidos Juan Carlos y Pablo Rulfo—, el festival fortalece el vínculo entre la obra del autor de Pedro Páramo y las nuevas generaciones.

La edición 2026 suma figuras destacadas del ámbito cultural como Marisol Schulz, directora general de la FIL Guadalajara; los escritores Ernesto Lumbreras, Juan José Doñán, Ricardo Sigala y Pedro Valderrama; además de Maru Toledo, reconocida promotora de la cultura gastronómica regional.

La programación ofrece desde presentaciones editoriales y talleres, hasta cine al aire libre, espectáculos escénicos y conciertos, consolidando a Sayula como epicentro cultural de Jalisco durante esta semana.

Programa general del Festival Rulfiano de las Artes 2026

Desde el lunes 11 de mayo

Exposición al aire libre Evocaciones , de Sara Stonk

, de Sara Stonk Lugar: Enrejado de la Parroquia

Martes 12 de mayo

7:00 PM — Presentación de Revista Comala

8:00 PM — Espectáculo de teatro callejero clown con Alberto Stanley

Miércoles 13 de mayo

6:30 PM — Presentación del libro Familia Santana , de Rodrigo Sánchez Sosa

, de Rodrigo Sánchez Sosa 7:00 PM — Diálogo sobre Juan Rulfo, con Juan José Doñán y Ernesto Lumbreras

7:00 PM — Conferencia Luvina desde el psicoanálisis: el infierno de la memoria , por Pablo Jafet Guzmán

, por Pablo Jafet Guzmán 7:30 PM — Homenaje Tesoros Vivos a Enrique Figueroa “Cabezini” y Francisco Corona Villa “Tacos Pancho”

a Enrique Figueroa “Cabezini” y Francisco Corona Villa “Tacos Pancho” 8:00 PM — Cine al aire libre, Filma Jalisco presenta

Jueves 14 de mayo

8:30 PM — Transeúntes, danza contemporánea inspirada en “Nos han dado la tierra”

Viernes 15 de mayo

12:00 PM — Presentación de libro y degustación Comer y vivir en Sayula , con Maru Toledo

, con Maru Toledo 8:30 PM — Concierto Memorias del agua, poesía y música, con Luna Negra / Alexander Tadéuz

Sábado 16 de mayo

6:00 PM — Presentación de libros Mosaico Literario del Sur de Jalisco y Estampas sobre temas jaliscienses , de Pedro Valderrama

y , de Pedro Valderrama 7:00 PM — Presentación de Puntos cardinales rulfianos , con Marisol Schulz, Pablo Rulfo y Ricardo Sigala

, con Marisol Schulz, Pablo Rulfo y Ricardo Sigala 7:30 PM — Cine al aire libre: La Falla , de Alana Simões

, de Alana Simões 7:45 PM — Premiación del Concurso Internacional de Cuento Libre 2025

8:30 PM — Concierto No es que muera de amor... Canciones al caer la noche, con Alejandrina Vázquez y Arturo Ramírez

Domingo 17 de mayo

7:00 PM — Premiación Semillero Cinematográfico

*Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

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