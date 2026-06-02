“Ilusiones de vuelo”: Vico Valle explora la memoria, los mensajes y el movimiento

La artista visual Vico Valle inauguró en Estallido “Ilusiones de vuelo”, su primera exposición individual, una muestra que reúne pintura, video, escultura y piezas textuales para construir una reflexión sobre la comunicación, la memoria y los procesos de almacenamiento de información.

La exposición permanecerá abierta durante aproximadamente tres semanas y marca un momento significativo en la trayectoria de la joven creadora jalisciense.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

La muestra está integrada por una serie de obras en las que las palomas aparecen como elemento recurrente, aunque no desde una mirada anecdótica o urbana, sino como símbolo de los antiguos sistemas de mensajería.

Valle explica que el proyecto surgió a partir de su interés por el llamado “V-Mail” o correo de la Victoria, un método utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para comprimir correspondencia y facilitar su transporte. Las cartas eran fotografiadas y reducidas a microfilm para disminuir su tamaño y peso, un proceso que la artista considera un antecedente de los actuales sistemas de compresión digital, como los archivos ZIP o los GIF que circulan cotidianamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

“Me interesa cómo almacenamos la información y cómo ésta se comprime para viajar de un lugar a otro”, señala la artista. Esa idea se materializa en una serie de cartas mecanografiadas con una antigua máquina de escribir que perteneció a su abuela y posteriormente a su madre. Cada pieza incorpora sellos de cera y referencias históricas que remiten a los sistemas de comunicación utilizados en contextos de guerra.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

Uno de los ejes visuales más llamativos de la exposición son las piezas híbridas que se sitúan entre la pintura, la escultura y la animación. Para realizarlas, Valle registra en video el vuelo de palomas en espacios urbanos y posteriormente desarrolla una rotoscopia, una técnica que consiste en dibujar cuadro por cuadro el movimiento observado. Después, las figuras son cortadas en MDF, pintadas con acrílico y tierra, y tejidas con fragmentos de cable de fibra óptica recuperados de las calles de Guadalajara. Una vez terminadas, las piezas vuelven a ser fotografiadas para reconstruir la animación original en formato de video.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

La artista explica que este proceso le permite generar una relación de dependencia entre la imagen digital y la materialidad de la obra. “Me interesa que el video dependa del objeto físico, pero que al mismo tiempo todos esos materiales juntos vuelvan a convertirse en movimiento”, comenta.

El resultado es una serie de palomas suspendidas que parecen capturar un instante del vuelo, mientras revelan las capas de transformación que atraviesa la información desde su origen hasta su destino.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

Una artista emergente en ascenso

Originaria de Guadalajara y con 24 años de edad, Vico Valle egresó recientemente de la licenciatura en Arte y Creación del ITESO. Aunque “Ilusiones de vuelo” representa su debut individual, su trabajo ya ha formado parte de diversas exposiciones colectivas en espacios como el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), el Ex Convento del Carmen y el proyecto independiente Proyectos Spectra, en Mérida.

Paralelamente, desarrolla el colectivo “En Loque” junto al artista Fer Llano, una iniciativa enfocada en generar redes de apoyo y espacios de exhibición para creadores emergentes. Además de su práctica artística, Valle ha incursionado en la curaduría y la gestión cultural, actividades que considera fundamentales para fortalecer las oportunidades de las nuevas generaciones de artistas.

Su agenda para los próximos meses incluye una residencia artística en Plataforma, donde fue seleccionada como una de las dos residentes del semestre. Durante esta estancia desarrollará nuevos proyectos que desembocarán en una exposición en formato dúo hacia finales de año, consolidando así una trayectoria que comienza a ganar visibilidad dentro de la escena contemporánea jalisciense.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

Estallido Project celebra su primer aniversario

Estallido Project se consolida como una alternativa para quienes buscan acercarse al arte contemporáneo en espacios independientes. El proyecto, dirigido por Pablo H. Cobian y Yuriko Cortés, celebra su primer aniversario con una exposición temporal y una programación que continuará activa durante las próximas semanas.

Pablo H. Cobian explicó que la galería nació hace exactamente un año con la intención de generar un espacio de encuentro para artistas y públicos interesados en propuestas contemporáneas. Más allá de funcionar como sala de exhibición, Estallido busca convertirse en un punto de diálogo y experimentación dentro del panorama artístico local.

El nombre del proyecto está estrechamente ligado a la historia del entorno donde se ubica. Cobian relató que, al instalarse en el inmueble, conocieron un episodio poco difundido ocurrido en la zona: un atentado atribuido a la Liga Comunista 23 de Septiembre que afectó parte de la antigua juguetería Ramar. El espacio que hoy ocupa la galería formaba parte de esa construcción dañada y, años después, fue integrado al desarrollo de la plaza donde actualmente se encuentra. A partir de ese hallazgo histórico surgió el nombre Estallido, como una referencia a la memoria del lugar y a la capacidad transformadora de los procesos culturales.

“Ilusiones de vuelo” de Vico Valle

La exposición actual permanecerá abierta durante dos semanas y concluirá con una jornada especial de clausura en la que estará presente la artista participante para dialogar con el público. Además de las visitas regulares, el espacio contempla actividades de convivencia para quienes deseen acercarse a la propuesta artística.

Como parte de su programación futura, Estallido Project inaugurará el próximo 19 de junio la muestra colectiva “Muchachos Traviesos”, una instalación realizada por tres artistas. La exposición formará parte de la oferta cultural disponible durante el periodo del Fan Fest y las actividades relacionadas con la Copa Mundial.

A un año de su apertura, Estallido Project apuesta por seguir fortaleciendo la escena independiente de Guadalajara mediante exposiciones, encuentros y proyectos que conectan el arte contemporáneo con las historias que habitan la ciudad.

Estallido Project

· Dirección: Av. Alcalde 159 en Plaza Alegría interior Local 40, Centro de Guadalajara

· Exposición actual: Disponible durante dos semanas desde el 1 de junio

Horarios de apertura:

Martes 2 de junio: 16:00 a 19:00 horas

Jueves 4 de junio: 16:00 a 19:00 horas

Sábado 6 de junio: 16:00 a 19:00 horas

Semana del Mundial: todos los días de 16:00 a 20:00 horas

· Clausura de la exposición actual: 11 de junio, con presencia de la artista y actividades para visitantes

· Próxima inauguración: 19 de junio, exposición colectiva Muchachos Traviesos

· Visitas fuera de horario: Se pueden solicitar mediante mensaje directo en Instagram de Estallido Project