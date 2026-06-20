Abren convocatoria para integrar la 29 Muestra Estatal de Teatro de Jalisco

La escena teatral de Jalisco abrió una nueva oportunidad para creadoras, creadores, compañías y colectivos con la publicación de la convocatoria para participar en la 29 Muestra Estatal de Teatro de Jalisco (MET), uno de los encuentros más relevantes para el desarrollo y proyección del trabajo escénico en la entidad.

Impulsada por el Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA) y la Secretaría de Cultura de Jalisco, esta edición se llevará a cabo del 21 al 29 de agosto de 2026 en distintos recintos del estado y busca consolidarse como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre quienes integran el ecosistema teatral jalisciense.

Más que una cartelera de funciones, la Muestra Estatal de Teatro representa una plataforma para visibilizar el trabajo artístico que se genera tanto en el Área Metropolitana como en las distintas regiones del estado, favoreciendo el diálogo entre generaciones, trayectorias y distintas maneras de entender la práctica escénica.

La edición 2026 plantea una convocatoria abierta a propuestas desarrolladas en salas y foros, pero también a expresiones que se construyen desde el espacio público y escenarios no convencionales, ampliando el alcance del teatro hacia nuevos públicos y territorios.

Podrán participar personas, compañías, grupos y colectivos con al menos dos años de experiencia escénica, integrados por personas mexicanas o extranjeras con residencia legal en el país y con una residencia comprobable en Jalisco mínima de tres años.

La convocatoria contempla diversas modalidades: puesta en escena, prácticas teatrales y expresiones performáticas; proyectos seleccionados en el Encuentro de Teatro del Interior; además de laboratorios y talleres orientados al intercambio de metodologías y saberes escénicos.

Como incentivo para fortalecer la producción artística, se otorgarán hasta 12 estímulos económicos de 17 mil pesos para puestas en escena, prácticas teatrales y expresiones performáticas; hasta tres estímulos del mismo monto para proyectos provenientes del Encuentro de Teatro del Interior; y hasta cuatro apoyos de 11 mil 250 pesos para laboratorios y talleres.

Además del respaldo económico, los proyectos seleccionados formarán parte de la programación oficial de la muestra y recibirán reconocimiento por su participación.

Entre los criterios que serán considerados en la selección destacan la pertinencia artística de las propuestas, la promoción de los derechos culturales, el fortalecimiento de redes entre regiones del estado, el impulso a la diversidad de públicos y la incorporación de perspectivas de inclusión, género y accesibilidad.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de junio a las 13:00 horas, mediante los formularios habilitados para cada modalidad. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 21 de julio a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria completa, requisitos y formatos de participación en las plataformas oficiales de la dependencia:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/17.6._MET_JALISCO_CONVOCATORIA_2026-VALIDADA.pdf