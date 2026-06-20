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“Un modo de estar sobre la tierra” (Textofilia, 2021), libro de Patricia Carrillo Collard

“Un modo de estar sobre la tierra” (Textofilia, 2021), libro de nuestra querida Patricia Carrillo Collard convoca, en 23 breves relatos, una amplia e inesperada colección de fronteras. Y el sustantivo, esas líneas que siguen dando terribles dolores de cabeza alrededor del mundo, no debería tomarse aquí tampoco a la ligera: en pocas páginas vendrá retratado un instante decisivo, un antes y después para explorar la identidad y carácter de hijas, esposas, madres, hermanas, amantes y abuelas.

Carrillo, con la pluma clara y el lenguaje preciso, ha escogido tres principales ventanas para cartografiar y dejarnos entrar, exhaustivamente y con lujo de detalle, a la momentánea intimidad, pensamientos y sensaciones de estas protagonistas femeninas a las que la vida dio, ha dado y está a punto de dar un revés: En pareja, en familia y como madre.

De postura sin cuartel, porque en el indagar la posibilidad del ser, deberían quedar abiertas más preguntas que respuestas, “Un modo de estar sobre la tierra” se permite la posibilidad de compartir con ironía, cariño y comprensión desde las voces más extremas, esas tradicionales e insufribles, esas que al día de hoy siguen pesando y dando vueltas, a las más tímidas, contestatarias y resolutivas.

Hay aquí mucha tragedia, desde luego, y líneas que nadie, nadie, debería verse obligado a cruzar; hay también titubeos y dudas, miedos inmensos ante lo que está a punto de caer y asfixiarnos, pero también vienen sonrisas y apapachos, besos, empatía y fuerza. Recordatorios y señalamientos que una lectora, un lector, turistas también de este amplio y contradictorio planeta, van a reconocer y recibir con entusiasmo y esperanza.

“Un modo de estar sobre la tierra” (Textofilia, 2021), libro de Patricia Carrillo Collard

Patricia Carrillo Collard, van rápidos algunos de sus datos: nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1972 y vive en Guadalajara desde 2002. Su libro “Nadie que me comprenda” ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2015. Es autora también de “Un modo de estar…”, traducido al francés; y, para niñes y jóvenes, “Aventuras de una nube”, “Encrucijada”, “Amigo virtual” y “El hechizo afortunado”, seleccionado por Fundación Cuatrogatos para sus 100 libros recomendados.

Pueden encontrarla en redes:

www.patriciacarrillocollard.com

FB: Patricia Carrillo Collard

IG: @patriciacarrillocollard