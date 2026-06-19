“Caligaris Sí”: seguir sumando kilómetros

Mi primer encuentro con Los Caligaris no fue en un escenario ni en una plataforma digital. Fue frente a la televisión. Recuerdo una entrevista a una banda argentina que estaba por presentarse por primera vez en Guadalajara. Lo que apareció en pantalla era difícil de encasillar: una mezcla de ska, murga, cumbia, reggae, color, energía y una estética que parecía más cercana al circo que al circuito tradicional del rock.

Los Caligaris (TOMAS MAGI)

La primera referencia fue inmediata: Los Auténticos Decadentes. Pero había algo distinto. Más teatral, más desfachatado y, sobre todo, más dispuesto a convertir el concierto en una celebración colectiva antes que en una simple presentación musical.

Desde el nombre ya venía la declaración de intenciones.

Los Caligaris tomaron su identidad de un personaje legendario del mundo circense: el payaso Caligari, de quien se cuenta que murió en plena función mientras seguía haciendo reír al público, ocultando su agonía detrás del espectáculo para no interrumpir el acto. Verdad o mito, la historia encaja perfecto con el espíritu de una banda que parece haber hecho de esa filosofía su manifiesto: divertir hasta el final.

Los Caligaris

Formados el 24 de agosto de 1997 en el barrio Residencial América de Córdoba, Argentina, Los Caligaris construyeron una carrera lejos de las etiquetas y cerca del escenario. En una época donde muchas bandas buscaron definirse por un género, ellos eligieron mezclarlo todo: ska, cuarteto, cumbia, rock y espectáculo.

Con el paso del tiempo llegaron discos que fueron ampliando su universo. Desde “Yernos Perfectos” (2002), donde apareció “Nadie es perfecto”, pasando por “No es lo que parece” (2007), que dejó canciones ya inevitables como “Kilómetros”, hasta trabajos que consolidaron su expansión internacional como “Circología” (2015), donde quedó claro que lo suyo ya no era una curiosidad argentina, sino una propuesta con lenguaje propio.

Y quizá pocas canciones expliquen mejor el trayecto de la banda que precisamente “Kilómetros”. Porque eso es lo que han acumulado durante casi tres décadas: kilómetros recorridos, públicos conquistados y una idea constante de que la fiesta puede ser también una forma de resistencia cotidiana.

Los Caligaris

Ahora regresan con “Caligaris Sí”, su nuevo álbum de estudio, un trabajo que funciona más como una declaración que como un simple lanzamiento discográfico.

El “sí” del título parece sencillo, pero detrás hay una postura: decir sí a los proyectos, sí a los riesgos, sí a continuar cuando el camino se complica. Un mensaje optimista que encaja con el ADN de una agrupación que siempre ha preferido celebrar antes que lamentarse.

El disco reúne 11 canciones y extiende otra de las virtudes del grupo: la capacidad de convivir con artistas distintos sin perder identidad. Ahí aparecen colaboraciones con Paty Cantú, Banda El Recodo, Los Auténticos Decadentes, Coti Sorokin, La Vela Puerca, La Konga, Don Tetto y otros nombres que terminan de dibujar un álbum sin fronteras.

Hay además un detalle que conecta bien con su historia: la portada fue elegida mediante una convocatoria abierta a sus seguidores. Un gesto sencillo, pero coherente con una banda que nunca ha construido distancia con su público.

Y como si el nuevo disco no fuera suficiente, Los Caligaris decidieron subir la apuesta: una gira conjunta con Los Auténticos Decadentes para convertir el escenario en una fiesta multiplicada.

Después de tantos años, quizá la mejor forma de entender a Los Caligaris sigue siendo aquella primera impresión frente al televisor: una banda que parece no tomarse demasiado en serio, pero que lleva décadas trabajando muy en serio para recordarnos que todavía se puede cantar, bailar y seguir sumando kilómetros.

Los Caligaris (TOMAS MAGI)

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