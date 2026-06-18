Una línea imaginaria que rodea la tierra, límite septentrional de la zona intertropical o cálida. Donde el sol hace cenit en el solsticio del verano boreal. Un recuerdo de la juventud acecha y asecha: cuando el “RE” fue el álbum del año… ¿que habrá pensado Rubén para ponerle ese título a su canción? La de “aquella fea relación entre acción, destrucción, construcción… el ingeniero Salvador… de la tierra y la humanidad…”. Una gran historia que tocó muchos de nuestros corazones, en especial el de un joven de 14 años con interés en la arquitectura. Es 1994, curioso que en América el Trópico de Cáncer pasa justo a la mitad de México.

“¿Cómo es que te vas, Salvador

De la compañía?

Si todavía hay mucho verdor

Si el progreso es nuestro oficio

Y aún queda por ahí mucho indio

Que no sabe lo que es vivir en una ciudad

(Como la gente)

Ay, mis ingenieros civiles y asociados

No crean que no me duele irme de su lado

Pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo

De darle lugar a los espacios sin cemento…”

Trópico de Cáncer

EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

Tenemos en una mano el Bosque de la Primavera, como uno de los límites de la zona metropolitana de Guadalajara, que es de propiedad ejidal, propiedad que ha esperado años hasta que ahora tiene valor comercial y se le pudiera sacar provecho para los ejidatarios, una oportunidad para que los rancheros pasen a ser empresarios, desarrolladores, inversionistas, arquitectos.

En la otra mano tenemos a los “…activistas, indigenistas, retrogradistas y humanistas…” que se mencionan en la canción, gente consciente de la situación más allá de los intereses económicos en el territorio.

Ambos tienen razón, la ciudad probablemente va a crecer más, y ¿cómo mediar estas dos perspectivas? El derecho sobre la tierra ¿pertenece al ejido? ¿O el bosque le pertenece a la ciudad?

Trópico de Cáncer

Ahora volvemos al joven de 14 años, que escucha Trópico de Cáncer y le hierve la sangre al contemplar las quemas de bosque para hacer fraccionamientos y piensa que el ingeniero Salvador fue un cobarde, un Poncho Pilates, que se lava las manos ante una problemática que la disidencia de hecho no va a resolver, y se imagina a sí mismo como el arquitecto que pudo tomar al toro por los cuernos, desde la arquitectura y el pensamiento, ¿desde donde más se podrían instrumentar soluciones de arquitectura y urbanismo que solucionen el tema: La devastación del territorio?

La mayoría de los problemas de la ciudad actual tienen que ver directamente con un “error” de los proyectistas, los expertos, que no han sabido resolver bien el tema del desarrollo urbano. Desde Haussman hasta Don Nacho, desde Le Corbusier hasta Infonavit; nunca han funcionado las ciudades.

Y es que de cierto les digo, a veces las fuerzas que actúan sobre la urbanización son más fuertes que el diseño; la demanda comercial, los valores fiscales de la tierra, las tendencias estéticas, la economía, la legislación… son muchas las variables de esa ecuación.

Sin embargo, soy optimista, aún creo que hay cabida para una forma de desarrollar el suelo en convivencia y en simbiosis con el medio natural.

Trópico de Cáncer

PARTE 2: LA DENSIFICACIÓN DEL CENTRO

Antes de cortar un árbol en la periferia, hay que voltear a ver el centro de Guadalajara. De día, efervescencia comercial; de noche, un desierto: delincuencia, inseguridad, espacios desocupados, casas o construcciones que no entran donde la demanda del mercado, mantenimientos altos, casas con valor patrimonial que no es negocio ya tener, pues nadie quiere rentar espacios tan grandes.

Trópico de Cáncer

EL AS BAJO LA MANGA: SUBDIVIDIR

En 2026, ¿qué oferta inmobiliaria tenemos? Básicamente se puede resumir en casas en cotos en la periferia y departamentos de lujo, ambos inasequibles. La mayoría de la población que podría acceder a una propiedad tiene un sueldo de 12 a 20 mil pesos aproximadamente, lo que resulta en créditos para comprar algo de hasta 2 MDP, ahorrando la mitad de su vida y endeudado para la otra mitad, en un trabajo que no puede dejar pues hay que pagar las mensualidades. Un esclavo del sistema. A demás tiene que cruzar la ciudad dos veces al día con trayectos de una hora o más. Finalmente, queda mejor rentar; fracasó el zonning, fracasó la ciudad de 12 minutos, fracasó el sistema, fracasó Brasilia, fracasó el multifamiliar, fracasó el sprawl.

A) -¿Y esa casa que está en la esquina?

B) -Tiene años desocupada, dicen que está intestada, dicen que tiene una deuda millonaria, está ocupada por vagabundos; menos mal.

A) -Que ya vino el dueño y que va a hacer 4 departamentos ahí.

B) -¡Genial! más ojos en la calle; van a necesitar una tienda en esta cuadra.

A) -Y que los departamentos cuestan ¡1 millón!

B) -Imposible, no dan los números. De acuerdo con los valores fiscales que ahora son altísimos, se tendrían que pagar demasiados impuestos, y eso saca del mercado a la propiedad.

C) -Tener una propiedad es algo a lo que las nuevas generaciones ya no aspiramos; y es que eso va a pasar: bajan las tasas de natalidad, la ciudad se desarrolla hacia adentro, se compacta, se comunica, se hiper diseña.

Se acaba el papel, pero es necesario definir la postura del que suscribe, quien discretamente escribe en una servilleta que; es preferible demoler cualquier arquitectura antes de cortar un árbol, pero al mismo tiempo piensa que pueden existir arquitecturas entre estos árboles, dejando que la flora y fauna permanezca; lo que pudo hacer el ingeniero Salvador.

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