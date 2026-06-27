El futbol como arte: Paseo Alcalde se convierte en galería mundialista con mirada europea

En el marco de la fiesta que vive Guadalajara por el Mundial, el Paseo Fray Antonio Alcalde se convirtió en una cancha distinta: una donde el gol no se celebra con gritos sino con miradas, encuadres y escenas que revelan la belleza que habita dentro del futbol.

Exposición fotográfica “La Unión Europea en la cancha – Reflejos de una pasión compartida”, en el Paseo Alcalde

El Gobierno de Guadalajara, en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en México y el Gobierno del Estado de Jalisco, inauguró la exposición fotográfica “La Unión Europea en la cancha – Reflejos de una pasión compartida”, una muestra que invita a recorrer el deporte desde su dimensión más humana, estética y social.

Instalada sobre Paseo Alcalde, entre las calles San Felipe y Reforma, la exposición reúne imágenes provenientes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y construye una narrativa visual que muestra al futbol como un lenguaje común capaz de cruzar fronteras.

Exposición fotográfica “La Unión Europea en la cancha – Reflejos de una pasión compartida”, en el Paseo Alcalde

Más allá del espectáculo deportivo, las fotografías retratan escenas cotidianas y extraordinarias: partidos improvisados, instantes de tensión, celebraciones colectivas y momentos íntimos que revelan la ética y la estética del juego. En cada imagen aparecen valores que han acompañado históricamente al futbol: cooperación, solidaridad, trabajo en equipo e igualdad.

Uno de los ejes centrales de la muestra es también el lugar que hoy ocupan las niñas y las mujeres dentro del futbol contemporáneo, como protagonistas de una transformación que amplía los espacios de participación y redefine la manera en que se vive el deporte.

Exposición fotográfica “La Unión Europea en la cancha – Reflejos de una pasión compartida”, en el Paseo Alcalde

Durante el corte de listón, Carlos Alberto González Martínez, director de Cultura de Guadalajara y representante de la Presidenta Municipal Vero Delgadillo, destacó la importancia de que el espacio público funcione como punto de encuentro entre ciudadanía, cultura y deporte.

“El Paseo Fray Antonio Alcalde se consolida como un puente que conecta a los aficionados del futbol con el arte”, señaló.

Añadió que llevar este tipo de exposiciones al espacio público permite acercar la cultura a las personas y convertir las fotografías en un reflejo accesible de los valores que representa el deporte, donde distintas naciones pueden encontrarse bajo una misma pasión.

Exposición fotográfica “La Unión Europea en la cancha – Reflejos de una pasión compartida”, en el Paseo Alcalde

La inauguración contó con la presencia de Javier Arribas Quintana, Ministro Consejero para la Sostenibilidad y la Transición Energética de la Delegación de la Unión Europea en México; Denis Cecchini, Jefe de Administración de la Delegación de la Unión Europea en México; Luis Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Pablo Lemus; y Enrique Ibarra Pedroza, Presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio.

Tras el acto protocolario, autoridades y asistentes realizaron un recorrido guiado encabezado por Arribas Quintana, quien compartió el contexto cultural y social detrás de las piezas seleccionadas.

Exposición fotográfica “La Unión Europea en la cancha – Reflejos de una pasión compartida”, en el Paseo Alcalde

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de julio y se suma a la serie de actividades que acompañan el ambiente mundialista en la ciudad, recordando que el futbol también puede contemplarse: como memoria, identidad y una expresión artística capaz de reunir al mundo entero en una misma imagen.