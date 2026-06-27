Vibra Jalisco Zona Fan: futbol, música y convivencia para vivir el Mundial fuera del estadio

Mientras la emoción del Mundial se concentra dentro de la cancha, en Jalisco también se vive en espacios que han encontrado su propia manera de reunir a aficionados, familias y visitantes. Uno de ellos es Vibra Jalisco Zona Fan, instalada en el Auditorio Benito Juárez, que se perfila como una alternativa para quienes buscan disfrutar del torneo entre entretenimiento, convivencia y música.

Vibra Jalisco Zona Fan Auditorio Benito Juárez

La jornada más reciente reunió a 3 mil 800 personas que encontraron en este espacio una experiencia distinta para acercarse al futbol, más allá de los 90 minutos de partido.

Entre las actividades destacaron una exhibición de fut tenis, sesiones de firma de autógrafos y dinámicas con leyendas del futbol mexicano, quienes convivieron con aficionados de distintas edades y generaron momentos que conectaron generaciones alrededor del deporte.

La propuesta busca ampliar la experiencia mundialista y convertirla en una actividad para toda la familia, en un ambiente relajado donde residentes y visitantes puedan sumarse a la celebración que vive el estado durante estos días.

La música también tuvo un papel central. La programación abrió con la participación especial de Ali González, baterista jalisciense de apenas seis años, quien sorprendió al público antes del concierto principal.

Rostros Ocultos en el Vibra Jalisco Zona Fan Auditorio Benito Juárez

Más tarde, la agrupación tapatía Rostros Ocultos tomó el escenario con un recorrido por algunos de los temas más representativos de su trayectoria, acompañados por un público que respondió generación tras generación.

Con una fórmula que mezcla deporte, espectáculos y espacios de encuentro, Vibra Jalisco Zona Fan continúa posicionándose como una opción para quienes quieren seguir el Mundial desde otro ángulo: el de la convivencia, la cultura y el ambiente festivo que hoy también forma parte de la experiencia futbolera en Jalisco.

Vibra Jalisco Zona Fan Auditorio Benito Juárez

Datos

Vibra Jalisco Zona Fan ofrece un punto de encuentro gratuito desde el pasado 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan, así como en los municipios de Puerto Vallarta, Chapala, Mazamitla, Tapalpa, Tequila y Lagos de Moreno.