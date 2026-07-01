Frank Rodríguez lleva el cine jalisciense a Mallorca con “Torna”, una coproducción entre España, México y Guatemala

El camino internacional del actor tapatío Frank Rodríguez suma una nueva escala. Esta vez es Mallorca, España, el escenario donde el intérprete mexicano filma “Torna”, una producción dirigida por el cineasta guatemalteco Juan Sut y que reúne talento de Guatemala, México y España.

Frank Rodríguez en la película “Torna"

Para Rodríguez, el proyecto representa no solo una nueva oportunidad como actor, sino también la consolidación de una etapa profesional que en años recientes ha ampliado su presencia fuera del país. Con esta producción suma ya cuatro películas realizadas en territorio español, en un momento en el que también mantiene actividad en la industria mexicana.

Formado en Ciencias de la Comunicación y en arte dramático en Guadalajara, Frank Rodríguez ha construido una trayectoria que combina actuación, escritura, producción y dirección. En 2014 dirigió, escribió y produjo su ópera prima y posteriormente impulsó proyectos desde su casa productora LYLU Films, enfocada en fortalecer producciones realizadas desde Jalisco. También ha participado como productor y guionista en proyectos cinematográficos recientes y ha desarrollado trabajo en distribución audiovisual.

En entrevista, el actor habló sobre este nuevo rodaje.

—¿Cómo llegaste a esta película?

—Esta es la cuarta película que realizo en España, quedando todavía dos por estrenarse en cines en México. El director me invitó directamente a protagonizar esta linda historia que lleva por título “Torna”.

—¿De qué trata la historia?

—“Torna”, que significa “vuelve” en mallorquín, cuenta la historia de Francisco, un padre que tiene que viajar a Mallorca para resolver una herencia que le dejó su papá. Pero al llegar a la que será su futura casa se encuentra con una sorpresa que cambia el rumbo de todo.

Frank Rodríguez en la película “Torna"

La producción incorpora además a los actores Mar Serna, Aitor Gaita y Esperanza Soler, en una historia que, de acuerdo con el equipo creativo, apuesta por un tono íntimo atravesado por temas como la memoria familiar, el regreso al origen y las decisiones que transforman una vida.

—¿Qué significa filmar tan seguido en España?

—Es un país donde no había planeado hacer tantas cosas. Pensé que me enfocaría más en México y Latinoamérica, pero como siempre digo, los caminos de la carrera siempre te sorprenden.

Frank Rodríguez en la película “Torna"

La presencia de Rodríguez en España llega en un momento activo para su carrera. En 2026 participó en el largometraje “Bendito corazón”, producción mexicana de época que logró presencia comercial y reforzó su visibilidad ante nuevas audiencias.

—Ahora con lo que pasa en Jalisco, ¿qué aporta ser una bandera del estado hacia el extranjero en términos de cine?

—Han sido muchos años de trabajo. Después de estrenar este 2026 tres películas, incluyendo el éxito en taquilla de “Bendito corazón” y el recorrido en festivales de “Tumorrou”, me encanta poner en alto a Jalisco en términos de cine y que otros colegas también puedan filmar acá.

Para el actor, uno de los temas centrales es que la industria audiovisual jalisciense siga ganando espacio internacional y se convierta en una plataforma para nuevas generaciones de realizadores.

—¿Cuándo se planea el estreno?

—Al ser una coproducción entre Guatemala, México y España, se planea estrenar en los tres países durante 2027 y posteriormente llegar a plataformas.

Frank Rodríguez en la película “Torna"

Mientras Mallorca se convierte en locación y punto de encuentro para este nuevo proyecto, Rodríguez continúa ampliando una carrera que ha transitado entre la actuación, la escritura, la producción y la dirección, ahora con una nueva historia que vuelve a colocar a un creador jalisciense en el mapa internacional del cine.