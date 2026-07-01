“NoAbrir.exe” una visión social y contemporánea del terror

¿Qué nos genera terror hoy en día? ¿Cómo se han desplazado los agentes terroríficos a través del tiempo y con la pujante influencia de las redes sociales? ¿Quiénes son los monstruos que acechan a la humanidad en el plano real e imaginario del 2026?

“NoAbrir.exe”

Tomando como punto de partida las creepypastas (historias generalmente de terror o suspenso creadas para ser compartidas en internet con el fin de asustar o inquietar al lector) y retomando algunos de sus personajes emblemáticos de forma sutil para entrelazarlos con la crudeza de nuestra vida cotidiana, “NoAbrir.exe” explora éstas y otras interrogantes a través de un montaje escénico que pone al cuerpo de las y los ejecutantes como principal recurso expresivo. Historia de terror que rechaza el cobijo de la ficción, nos obliga a convivir con la delincuencia, la inseguridad y las desapariciones forzadas:

Un grupo de jóvenes, adelantamos un poco de la trama, cuenta con un proyecto independiente de información. Este naciente portal de encuentro y noticias quiere superar una lucha pujante de algoritmos, fakenews y descarnada competencia.

La esperanza para sobresalir parece hallarse en una colección de archivos secretos en el buzón de un editor influyente y la posibilidad de encontrar material impactante para destacar en contenido está más cerca que nunca. Sin embargo, lo que encuentran no es un atajo al éxito, sino a un portal a una realidad aterradora que los confronta directamente con la violencia más cruda y auténtica que jamás imaginaron presenciar.

“NoAbrir.exe”

El grupo tendrá entonces que tomar una importante decisión: Adentrarse a lo desconocido y asumir las consecuencias, o ignorar la exclusiva información que puede trastocar para siempre sus vidas.

“NoAbrir.exe” fue escrito exprofeso para “Los Nictófilos Teatro”: un colectivo teatral independiente con sede en Guadalajara, conformado por creadoras y creadores egresados de la Escuela de Artes Escénicas INART. El colectivo desarrolla proyectos de investigación y creación centrados en temáticas sociales contemporáneas, con especial interés en los medios colectivos, la violencia y las problemáticas que atraviesan las juventudes.

Su trabajo se caracteriza por procesos de creación colaborativa y por la vinculación con artistas jóvenes y con trayectoria, concibiendo el teatro como una herramienta de reflexión crítica, diálogo social y generación de pensamiento en el público.

“NoAbrir.exe”

“NoAbrir.exe” tiene en la Dirección a Alan Uribe Villarruel; Dramaturgia: Alejandro León; Producción: Yadira Jiménez; Diseño de Vestuario: Andrés David; Música y acompañamiento curatorial: David Arellano; Iluminación: El Umbral, Fernando “Nano Cano” y José Luna “Pizarro”; Cover de “La Tapatía”: Fer Carrillo; Imagen publicitaria: Keva Orquídea y Efrén Cabañas; Asistencia de producción: Guadalupe Díaz y Valeria Castañeda; Asistencia de Dirección: Ximena Maldonado; Asistencia de Música: Keva Orquídea; Elenco: Elizabeth Ramos, Keva Orquídea, Gerardo Arana, Brian Figueroa y Efrén Cabañas.

Para saber:

Tras una primera temporada con gran recepción del público, “NoAbrir.exe” vuelve con nuevas funciones como parte de la programación de “Guadalajara LATE con las artes escénicas” de Cultura Guadalajara:

2 y 3 de Julio, 20:00 Hrs / Foro LARVA, Guadalajara / Preventa $150 – General $180

Boletos: https://voyalteatro.com/carterlera/8667