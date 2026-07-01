Ocho nuevas voces se integran a “La Maleta de Hemingway 2026” y fortalecen el panorama literario de Jalisco

La literatura jalisciense suma nuevas voces y nuevas miradas. La Secretaría de Cultura dio a conocer las ocho obras ganadoras que integrarán la sexta edición de la colección editorial La Maleta de Hemingway 2026, un proyecto que se ha consolidado como una plataforma para impulsar primeras publicaciones y ampliar las oportunidades para autoras y autores emergentes.

En esta edición participaron 84 textos provenientes de distintas regiones del estado, reflejando la diversidad de temas, estilos y perspectivas que hoy atraviesan la producción literaria local. Tras el proceso de evaluación, un jurado especializado eligió por unanimidad las obras seleccionadas con base en criterios de calidad literaria, originalidad e interés editorial.

Selecciona Secretaría de Cultura ocho obras para integrar la colección La Maleta de Hemingway 2026

Uno de los rasgos que distinguen esta generación de autorías es la presencia mayoritaria de mujeres: seis de las ocho obras seleccionadas pertenecen a autoras. Además, la convocatoria reafirmó su alcance estatal al incluir proyectos provenientes de municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con representación de Lagos de Moreno, Jocotepec y Zapotlán el Grande.

Más allá de una publicación, La Maleta de Hemingway se ha convertido en una herramienta de formación y proyección para quienes inician una trayectoria literaria. El programa busca fortalecer la creación escrita en Jalisco y acercar al público nuevas propuestas narrativas y ensayísticas que difícilmente encontrarían espacios editoriales en etapas tempranas.

Como parte del reconocimiento, cada obra será publicada dentro de la colección con un tiraje de 500 ejemplares por título, integrándose al catálogo editorial de la Secretaría de Cultura y ampliando el acceso a nuevas expresiones de la literatura contemporánea hecha en Jalisco.

Obras ganadoras – La Maleta de Hemingway 2026

• Placentaria, de Valeria Ortega Colín

• Corpórea, de Itzel Nayeli Robles Martínez

• Ruido, de Itzel Picazo Salcedo

• Espejos de tinta: parir(se) en la literatura, de Marcela del Carmen Álvarez Ávila

• La tierra, la máquina y la vaca, de Nadia Elizabeth Corona Zepeda

• La soledad de los pelícanos, de Mauricio Alejandro Robalo Vázquez

• Júrame que no le dices a nadie, de Laura Susana García Gámez

• La piel del mundo, de Ignacio Strozzi Espinoza

PARA SABER

El acta de dictamen con los resultados completos pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/Acta_de_La_Maleta_2026_260623_210524_260623_210657.pdf