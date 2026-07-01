La OFJ celebra el espíritu mundialista con un “Concierto de campeones”

En el marco de la celebración mundialista y como una propuesta que conecta el deporte con la creación artística, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) presentará el programa especial “Concierto de campeones”, una gala que convertirá el escenario en un recorrido musical por los países que han marcado la historia del futbol internacional.

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La presentación se realizará el domingo 5 de julio a las 13:00 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas y formará parte de la Segunda Temporada 2026 de la agrupación.

La propuesta toma como punto de partida a las selecciones que han conquistado la Copa del Mundo para construir un viaje sinfónico por distintas tradiciones musicales nacionales. A través del repertorio, el público recorrerá Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España, naciones que han levantado el máximo trofeo del futbol internacional y que también han dejado una huella profunda en la historia de la música.

México se integra igualmente al programa como país anfitrión y como un referente cultural dentro del contexto mundialista, sumándose a este diálogo entre arte, identidad y celebración colectiva.

Bajo la dirección invitada de Guillermo Salvador, la OFJ interpretará una selección de obras que busca representar la riqueza estética y el carácter sonoro de cada nación participante. El concierto incluirá composiciones de Brahms, Villa-Lobos, Tosar, Offenbach, Elgar, Moncayo, Falla, Puccini y Ginastera, conformando una experiencia que conecta distintas épocas, estilos y sensibilidades musicales.

La propuesta también refleja la apuesta de la Filarmónica por ampliar sus públicos y explorar formatos temáticos que acerquen la música sinfónica a conversaciones contemporáneas, en este caso a uno de los fenómenos culturales y emocionales más grandes del planeta: el futbol.

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Más que una sucesión de piezas, “Concierto de campeones” plantea una experiencia donde cada obra funciona como una representación artística de los países que construyeron capítulos memorables en la historia de los mundiales, mostrando cómo la identidad de cada nación puede expresarse tanto en una cancha como desde una orquesta.

La coincidencia añade un elemento simbólico a la jornada: ese mismo día, pero más tarde, la Selección Mexicana disputará su encuentro de octavos de final en la Ciudad de México contra Inglaterra, por lo que la música y el futbol compartirán escenario nacional en una fecha marcada por la emoción colectiva y la celebración del espíritu mundialista.

Los boletos están disponibles en las taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas y en su plataforma digital conjuntosantander.com/.