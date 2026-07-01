Pregúntatelo.

A lo largo de la historia, los humanos hemos sido divididos por el lenguaje, la cultura, la economía y toda otra estructura humana.

EL LENGUAJE es el cimiento de toda esta estructura en la que vivimos.

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El neandertal ya podía comunicarse, ya vivía en grupos, ya hacía arte y un domingo cualquiera se le ocurrió darle nombre a las cosas, por ociosidad, diseñó un alfabeto.

El humano actual no se concibe sin el lenguaje, pero ¿deberíamos estar orgullosos de eso?

El perro se comunica perfectamente y no dice ninguna palabra, de no existir el lenguaje, hubiéramos desarrollado otras capacidades y formas de comunicación; lenguaje corporal, reacciones físicas, la emanación de ondas o la telepatía.

Y con la palabra nace la mentira.

Habríamos de dedicar más tiempo a estar callados.

Quitar el velo de la palabra y las justificaciones y comenzar a sentir que hay en el otro, más allá de las palabras que salen de su boca, los mensajes entre líneas. Observarlo sin juzgarlo, pensarlo sin prisa, sin reacción.

¿Para qué estoy en esta vida?

En un ejercicio de decantación de creencias, observamos que cuál sea la religión, nuestro actuar sería el mismo, todo se limita a una sola regla, respeto y amor para todos... y para ti mismo.

La consciencia entendida como un indicador de maldad, claro además a nadie le puede gustar el sentimiento de culpa.

El otro tema con las religiones es que sirven para tener un fundamento filosófico para resolver las preguntas filosóficas fundamentales.

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La otra gran mentira en la que vivimos es en encontrarle la finalidad a nuestra existencia en generar dinero. Ser ricos.

Vivir para ayudar a los demás, puede ser… pero también ayudarse a uno.

Como seres vivientes seguramente tenemos una función orgánica, la energía que podemos emanar o provocar en los demás, esa es la miel.

Mover emociones en las masas es multiplicar esas energías, un concierto de Cerati por ejemplo, multiplicaría este “producto”. Por eso Cerati es importante.

Cualquier arquitectura surte el mismo efecto. El ser humano se percibe a sí mismo de acuerdo al espacio en el que se encuentra, desde la sensación de éxtasis emocional de una iglesia gótica hasta el anonimato en las favelas de Brasil.

Me atrevo a decir que mejorando el entorno que habitamos nos sentimos claramente más valiosos como seres humanos.

La mayoría de problemas o patologías sociales son producto del diseño urbano y arquitectónico.

Un espacio bonito y limpio es la meta de vida de la mayoría de nosotros. Es el trabajo de una vida, el patrimonio. Nos merecemos mejores espacios y mejores ciudades.

Aquí es donde aparece el argumento de que el mercado y la economía que no lo permiten.

Es opresión.

El mercado inmobiliario estará talvez secuestrado, pero no lo necesitamos.

Lo que sí necesitamos es una forma justa de repartir la riqueza. Al estilo Zapata.

Los ejidatarios urgen de vender sus tierras.

Cada día se pierde más espacio natural por la expansión de la ciudad.

El problema es que estamos dogmatizados a un modo de hacer ciudad que no es sustentable.

Una visión particular es la de una ciudad donde un cinturón periférico se declare como reserva natural cuanto antes y densificar el interior de la ciudad con vivienda asequible y espacios públicos de calidad. No permitir edificios de lujo en medio de la ciudad, quizá permitirlos en la periferia, para controlar la gentrificación.

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Las edificaciones de valor patrimonial y artístico se protejan e incentive el desarrollo en zonas industriales o de arquitectura sin valor o que dañe la imagen urbana.

De suceder esto se acortarían trayectos lo que reduciría el tráfico vehicular, obvio se debe priorizar la inversión en el transporte público, que debe ser propiedad de los municipios.

Diseñar espacio abierto, donde se conviva con flora y fauna, rescatar los escurrimientos y humedales de la ciudad para resolver inundaciones y calor extremo. Reforestar todo.

Que se ofrezcan espacios dignos para venta en el interior de la ciudad.

si se pudiera, ahorita me parecio buena idea... meter un link a una cancion que tengo donde canto el mismo tema y tambien se llama “pára que?” ...

WEB

https://www.youtube.com/watch?v=AW2QGOmVB58

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