“Como un eslabón de hierro, el destino de dos infantes será atado por el sacrificio. La luz se oscurecerá y en las tinieblas una chispa de esperanza nacerá. Uno llevará un amuleto pegado a su piel; el otro llevará la nobleza en su corazón. Juntos serán uno, y el uno, aunque el cielo lo quiera o el infierno lo deseé, no podrá ser dividido…”.

Karina Orozco, autora de “El sacrificio de Francesco De Simone”

Egresada de la SOGEM y participante en infinidad de talleres literarios («Medusas», «Tejidos de Tinta», «Bestiario de Emociones», «Taller de Novela» «Narrativa Breve», «Narrativa Creativa», «Taller de Terror» y otros más), Karina Orozco (Jalisco, 1978) ha publicado, colaborado y participado en infinidad de sitios: los periódicos “El Universal de San Luis Potosí” y “La Crónica de hoy Jalisco”, en las antologías “Mujeres Perversas”, “Medusas”, “Raíces de obsidiana”, “Tierra del miedo” y “Grietas del futuro”; y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria Municipal del Libro y la Cultura Guadalajara y Fóbica Fest.

Con su novela “El sacrificio de Francesco De Simone” (Litelecto / Lernen Books, 2024), Orozco aborda dos principales frentes: la fantasía histórica, ambientada en la Europa Renacentista, y el coming of age, este paso hacia la madurez en un entorno hostil que nos llevará a explorar la amistad, la crueldad, la muerte, la lucha y, sobre todo, la necesidad humana de encontrar un hogar en un mundo incierto.

“El sacrificio de Francesco De Simone”, libro de Karina Orozco

Francesco de Simone, adelantamos un poco de la trama, es un huérfano que sobrevive en las calles de Verona aferrado al recuerdo de su abuela y con una esperanza casi imposible: encontrar a su padre, un misterioso duque francés del que sólo conoce su apellido.

Su vida dará un giro radical cuando conozca a Filippo: un muchachito extraño, temeroso y marcado por secretos que apenas parece comprender. Unidos por el hambre, la pobreza y el miedo a la soledad, la pareja de amigos forja un vínculo que los impulsa a abandonar las calles y emprender un viaje a través de la Italia del siglo XVI.

Con elementos y una marcada estructura heredada de la picaresca española, el viaje de Francesco y Filippo adereza sus capítulos con acontecimientos extraños, observaciones certeras, que fungen como heraldos de una realidad mucho más amplia: una que deja en claro que nuestro destino parece obedecer a fuerzas antiguas más grandes que nosotros.

Algunas amistades nacen de la necesidad, pero otras, lo descubriremos, están destinadas a cambiar el curso de la historia…

¡Anímense a conocer “El sacrificio de Francesco De Simone”!