Cuarto Torneo Regional de Smallsword: Un espacio de aprendizaje y convivencia

El pasado domingo 5 de julio, en el PlayCenter de Plaza del Sol, tuvo lugar el “Cuarto Torneo Regional de Smallsword”: una jornada dedicada a la práctica de las Artes Marciales Históricas Europeas (HEMA). Iniciativa de la Liga Tapatía Smallsword, una organización que tiene como objetivo preservar, estudiar y difundir la HEMA, reunió con éxito a una importante cantidad de practicantes, instructores, público entusiasta y miembros de distintas agrupaciones en un evento que ha conseguido trascender a la mera competencia deportiva.

Cuarto Torneo Regional de Smallsword

Bajo la consigna de promover en la ciudad y el estado espacios de aprendizaje, investigación, competencia y convivencia, la Liga surgió como una iniciativa conjunta de diversas escuelas con el propósito de fortalecer a la comunidad HEMA y difundir las tradiciones marciales históricas europeas mediante la práctica deportiva, la investigación histórica y la recreación marcial.

Cuarto Torneo Regional de Smallsword

Con tres ediciones anteriores: Un Primer Torneo Regional que data del 28 de julio de 2025 (Sala de Armas de Phoebus Ferratus; organizado por las escuelas “Phoebus Ferratus” y “Destreza del Sable”); un segundo torneo del 23 de noviembre de 2025 y una tercera edición del 8 de marzo de 2026; la Liga ha sabido fortalecer sus lazos de cooperación y el intercambio de experiencias entre numerosas instancias: “Phoebus Ferratus”, “Custodes GDL HEMA Combate Histórico”, “Esgrima Antigua”, “Draconis Ferrum”, “Destreza del Sable”, “Caballeros de Ébano” y el “Club de Esgrima Capitanes”, perteneciente al ámbito de la esgrima olímpica.

Cuarto Torneo Regional de Smallsword

Y aunque la organización, nos cuentan en corto, ha conservado el nombre “Smallsword”, por su relación con los orígenes del proyecto y las primeras competencias realizadas, actualmente sus actividades abarcan diversas disciplinas, como el espadín, la espada y la pistola, permitiendo el estudio y práctica de distintos sistemas marciales documentados en fuentes históricas.

Cuarto Torneo Regional de Smallsword

La Liga Tapatía Smallsword, reunió en este cuarto torneo regional, una mesa directiva y de organización integrada por Roberto Pérez Verdia (Phoebus Ferratus), José Luis Zamarripa Soltero (Phoebus Ferratus y Destreza del Sable), Ana Luisa Lozano Alvarado (Draconis Ferrum), Moisés Meza (Draconis Ferrum) y Alejandro González Chavarría (Custodes GDL HEMA Combate Histórico y Esgrima Antigua).

Cuarto Torneo Regional de Smallsword

PARA SABER:

La Liga Tapatía Smallsword es una organización de coordinación y vinculación estatal para las agrupaciones dedicadas a las Artes Marciales Históricas Europeas (HEMA) en Guadalajara y el estado de Jalisco. Surge como una iniciativa conjunta de diversas escuelas con el propósito de fortalecer la comunidad HEMA, fomentar la colaboración entre agrupaciones y promover el estudio, preservación y difusión de las tradiciones marciales históricas europeas mediante la práctica deportiva, la investigación histórica y la recreación marcial.