Delirio, el cortometraje mexicano que conquista Cannes

. Delirio aborda la esquizofrenia.

El cineasta mexicano Alexis Hernández Peña, originario de Iztapalapa y egresado del CCH UNAM, alcanzó reconocimiento internacional al obtener el premio a Mejor Filme Latino/Hispano en el World Film Festival in Cannes, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, con su cortometraje Delirio (Delirium).

La producción, de 16 minutos y 28 segundos, combina el thriller psicológico y el drama, abordando los límites entre las enfermedades mentales y lo paranormal. Filmada en Ciudad de México, Yucatán y Nayarit, la obra retrata la lucha interna de Sofía, una adolescente diagnosticada con esquizofrenia alucinatoria que decide dejar su medicación y enfrenta una transformación radical en su percepción de la realidad.

Más allá de su trama, Delirio propone una reflexión sobre las neurodivergencias y la incomprensión social hacia quienes las viven, invitando al espectador a contemplar los delirios no sólo desde una perspectiva médica, sino filosófica, como una interferencia entre los planos existenciales.

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El cortometraje ha sido reconocido en diversos países: Premio al Mejor Estudiante de Cine en India, Premio del Público en Inglaterra, y Menciones Honoríficas en Grecia y Chile, consolidando a Hernández Peña como una de las voces emergentes más prometedoras del cine independiente mexicano.

Con una narrativa introspectiva y un final abierto, Delirio muestra cómo el arte puede ser un espejo de las emociones humanas más profundas, y cómo el cine mexicano continúa expandiendo sus fronteras con historias que desafían la percepción y la realidad.