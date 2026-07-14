El número 300

Este Cromañón nos trae canciones que me gustan bien mucho, y esto va dedicado a la celebración del programa número 300 de Las Crónicas del Cromañón, que su servidor tiene en Radio Infinito 1316 (estación por internet que se puede escuchar en www.radioinifinito1316.comy que se transmite todos los jueves a las 21:00 horas) y que este jueves 16 de febrero de 2026 se transmitirá con algunas de ellas. Solo como dato, el primer programa fue emitido un jueves 6 de febrero de 2020.

Canciones que celebran 300 números de Las Crónicas del Cromañón

• Una canción que, de unos años para acá, me ha dado mucho sentido y cada que la escucho me llena de nostalgia es “Aquellas pequeñas cosas”, que Joan Manuel Serrat incluyó en su disco de 1971, “Mediterráneo”. Es sobre la importancia que tuvieron muchas pequeñas cosas en nuestra vida, sobre todo cuando éramos chamacos, y al encontrarlas de grandes nos dan sentido. “Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas, que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón”.

Carlos Mejía Godoy

• “Credo” es una canción de Carlos Mejía Godoy, quien la grabó junto con el Taller de Sonido Popular en 1975, en el disco elepé dedicado a la “Misa campesina nicaragüense”. En este disco se incorporaron elementos de la teología de la liberación y de la música folclórica de Nicaragua. Esta canción tuvo varias versiones; de hecho, en México la grabó María Victoria, “La criada bien criada”, cuyo nombre era María Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos Pandeada Derecha. “Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista la belleza floreció”.

• “De la ausencia y de ti, Velia” es del cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de mis favoritos y, según yo, uno de los mejores cantautores que han pisado este planeta. La conocimos en el disco “Cuando digo futuro”, de 1977, aunque Silvio la escribió en 1969 y apareció en un EP con otras tres canciones, de tiraje muy limitado en Cuba. Está inspirada en una mujer mexicana, amiga de él, de nombre Velia Ramírez, con quien compartió inquietudes de juventud y, más tarde, intercambió preocupaciones sobre sus familias. “Ahora sólo me queda buscarme de amante la respiración. No mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro”.

LP

• Una de las canciones que más me cuachalanguean, dentro de la temática de espantos y monstruos, es la llamada “Julia de los caminos”, de la autoría de mi tocayo Pancho Madrigal, quien cuenta que surgió de la historia que su abuela le contaba sobre Julia, hija de un rico hacendado de las costas de Jalisco, quien se enamoró de un arriero. Enrique y Raúl la interpretaban muy bien, pero nunca la grabaron en un disco; sin embargo, existe el registro de una presentación en vivo que se grabó en casete allá por finales de los años ochenta. “Cuéntame otra vez la historia de Julia de los Caminos, la que iba en una carreta rodeada de peregrinos, exhibiendo un alma presa en una jaula de vidrio”.

• “Las canicas” es una canción de 1985 del grupo tapatío Tierra Mojada, con letra de Javier Ochoa y música de Paco Padilla. Es una mirada y un repaso cargados de nostalgia por los recuerdos de la niñez, en la que se gozaba de juegos y juguetes tradicionales como las canicas, el papalote, el caleidoscopio y el trompo de madera. Una canción para no dejar que el tiempo pase y lo deje todo de lado, como dice la letra: “Suelta cuerda al papalote, tú bien sabes darle vuelo, que se enrede en una nube y llegue a tocar el cielo”.

• La tercera rolita que escuchamos en la introducción del programa de radio se llama “Libertad sin ira” y es creación del grupo Jarcha, de 1976. Es una canción representativa de la transición española a la democracia y sigue muy presente en la memoria de los españoles, sobre todo entre quienes ya no son jóvenes. Aunque estuvo censurada durante algún tiempo en la madre patria, se mantuvo cinco semanas en el número uno de los discos más vendidos. “Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas”.

The Seekers

• Un grupo que se destacó dentro del folk y el pop fue The Seekers, formado por músicos australianos. Uno de sus temas, quizá el más exitoso, es “I’ll Never Find Another You”, o sea, “Nunca encontraré a alguien como tú”, que siempre me pone de buenas por sus armonías vocales, su ritmo folk y su mensaje muy optimista, demasiado para algunos. La canción es obra de Tom Springfield y se dio a conocer en 1964. “There’s a new world somewhere, they call the promised land. And I’ll be there someday if you could hold my hand. I still need you there beside me no matter what I do, for I know I’ll never find another you”.

Shocking Blues

• Otra canción que me gusta mucho y que incorpora un sonido de guitarra aflamencado es “Never Marry a Railroad Man”, o, en español, “Nunca te cases con un ferrocarrilero”, del grupo holandés Shocking Blue. Es de 1970 y llegó a ser un gran éxito en nuestro país, aunque no tanto en otros, a excepción de Francia y los Países Bajos, donde también fue muy escuchada. El consejo que dan en la canción es para las muchachas y va en el sentido de que no se anden enamorando de los ferrocarrileros, pues su verdadero y único amor son los trenes. “Have you been broken-hearted once or twice? If it’s yes, how did you feel at his first lies? If it’s no, you need this good advice… Never marry a railroad man, he loves you every now and then”.

• La primera canción que suena al empezar el programa, con un bajeo muy especial, es “Pink, Purple, Yellow and Red”, del grupo inglés The Sorrows, de 1967. Es una de mis canciones favoritas desde que era chamaco, pues mi carnal, el Willy, tenía el disco sencillo con cuatro canciones, que sí fue editado en México y que todavía conservo. The Sorrows grabaron solo dos discos elepé y en Italia fueron bastante exitosos con sus canciones grabadas en italiano. “Life may not be what it’s cracked up to be. And my friends all wish me dead, maybe then they’ll all agree”.

LP

• Dentro del heavy metal, género musical que disfruté allá por los años ochenta, la canción “Samurai” se convirtió en una de mis favoritas. Es del Michael Schenker Group y forma parte de su álbum “Assault Attack”, de 1982. De esta rolita me gustan mucho la potencia de la guitarra de Michael Schenker y la voz de Graham Bonnet. Nos cuenta la historia de un guerrero silencioso del Este que vive luchando por la paz y no logra darse cuenta del amor de su vida, que lo espera en casa. La canción cuestiona si el samurái ha perdido el rumbo, cegado por seguir su causa. “Silent warrior of the East. Living for a cause, born to fight for peace. In your eyes reflects the sun. Red as any blood”.

FRASE

“La arrugas son porque reíste, las canas porque te preocupaste y las cicatrices porque viviste”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.