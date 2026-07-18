Mexicanos llevan el cine de terror nacional a la San Diego Comic-Con con “Tiempos grises”

La creatividad y el talento mexicano volverán a tener presencia en uno de los escenarios más importantes de la industria del entretenimiento. Los cineastas Frank Rodríguez, Alek García y la productora y actriz Nora Cervantes participarán en la San Diego Comic-Con, considerada la convención de cultura pop más relevante del mundo, para impulsar el cine de terror realizado en México y Latinoamérica.

Frank Rodríguez estará presente en la Comic-Con de San Diego

Durante su participación ofrecerán una conferencia dedicada al cine de terror en México y Europa, además de presentar un adelanto exclusivo de “Tiempos grises”, película dirigida por Frank Rodríguez y filmada entre Puebla, México, y Burgos, España, un proyecto que busca proyectar el talento mexicano en escenarios internacionales.

La actividad se realizará el domingo 26 de julio, a la 1:30 de la tarde, en el Salón 10 del Convention Center de San Diego, donde compartirán el panel con cineastas y productores de México y España para hablar sobre el crecimiento del género de terror en ambos continentes y las oportunidades de colaboración internacional.

Frank Rodríguez estará presente en la Comic-Con de San Diego

La San Diego Comic-Con reúne cada año a los principales estudios cinematográficos, plataformas de streaming, artistas, productores, escritores y miles de aficionados para conocer los próximos estrenos de cine, televisión, cómics, anime, videojuegos y cultura pop, por lo que la presencia de los mexicanos representa una importante plataforma para dar visibilidad al cine independiente nacional.

Frank Rodríguez, actor, productor y director de "Tiempos grises", señaló que regresar a este encuentro internacional representa una oportunidad para seguir promoviendo el trabajo que se realiza en México.

“Estuve hace años dando conferencias sobre un proyecto que hice para niños y hablando de la importancia de nuestro cine; presenté una película del director Víctor Osuna (’Las reglas de la ruina’), pero ahora voy con Nora, quien también es productora de 'Tiempos grises’, y con Alek, con quien filmé la película ‘Tumorrou’“, comentó.

El cineasta destacó que son pocos los mexicanos que han sido invitados de manera recurrente a la Comic-Con, por lo que considera que esta participación puede abrir camino a nuevos proyectos y brindar mayor proyección a los realizadores de Jalisco y del resto del país.

Además del adelanto de "Tiempos grises", los asistentes conocerán un panorama del cine de terror que actualmente se produce en México, España y Latinoamérica, así como un cortometraje en competencia dirigido por el español Rubén Arnáiz.

La delegación que representará al cine iberoamericano está integrada por Nora Cervantes, productora y actriz de Veracruz; Frank Rodríguez, actor, productor y director originario de Jalisco; Alek García, director jalisciense; Rubén Arnáiz, director español; Pablo Pabloff, director de Ensenada, Baja California; Israel López, productor y distribuidor de CNMG, y Lorenzo Manjarrez, productor de Tijuana.

Con esta participación, los cineastas mexicanos no solo mostrarán un adelanto de "Tiempos grises", sino que también buscarán consolidar la presencia del cine de terror nacional en uno de los foros internacionales más influyentes para la industria audiovisual.