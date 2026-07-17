Zapopan se convierte en la capital de los clavados con el arranque de la Copa México 2026

Con saltos de gran nivel y un ambiente de entusiasmo en las tribunas, la Copa México de Clavados Zapopan 2026 ya está en marcha en el Centro Acuático Skarch, consolidando a Jalisco como uno de los principales escenarios para la práctica de este deporte, disciplina en la que históricamente ha formado a destacados exponentes y cosechado importantes resultados a nivel nacional e internacional.

Copa México de Clavados Zapopan 2026 (Israel Soria)

El certamen marca el regreso de Jalisco y Zapopan al calendario de World Aquatics, al formar parte de los seis eventos internacionales reconocidos por el organismo durante este año. La sede jalisciense vuelve así a recibir a las principales figuras de los clavados, reafirmando la confianza de la comunidad deportiva internacional en la capacidad organizativa del estado.

La jornada inaugural comenzó con las pruebas preliminares de trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil, donde destacaron las actuaciones de las gemelas Mía y Lía Cueva Lobato, así como de las mexicanas Aranza Vázquez y María Fernanda García. Tras una sólida participación, Lía Cueva y Aranza Vázquez consiguieron su clasificación a la final de trampolín de tres metros, que se disputará este sábado.

Copa México de Clavados Zapopan 2026 (Israel Soria)

En la prueba de plataforma de 10 metros varonil, el jalisciense Kenny Zamudio hizo vibrar al público junto con los mexicanos Randal Willars, Kevin Berlín y Emilio Treviño. Zamudio y Willars aseguraron su lugar en la final, programada también para este sábado, en una competencia que ha mostrado un elevado nivel técnico desde sus primeras rondas.

La actividad continuará hasta el 19 de julio con la participación de clavadistas provenientes de China, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, El Salvador, República de Fiji y México, por lo que los aficionados aún tienen la oportunidad de disfrutar en vivo de algunas de las máximas figuras de esta disciplina.

Para Jalisco, el evento representa una nueva oportunidad para mostrar su tradición en los clavados, deporte que ha dado al país medallistas y atletas de talla internacional, además de acercar al público a una competencia de primer nivel sin salir del estado.

Copa México de Clavados Zapopan 2026 (Israel Soria)

Datos

Evento: Copa México de Clavados Zapopan 2026.

Copa México de Clavados Zapopan 2026. Sede: Centro Acuático Skarch, Zapopan.

Centro Acuático Skarch, Zapopan. Fechas: Del 17 al 19 de julio.

Del 17 al 19 de julio. Programa destacado:

18 de julio:



Final trampolín 3 metros femenil – 13:00 horas.





Final plataforma 10 metros varonil – 14:15 horas.

Participan: Clavadistas de China, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, El Salvador, República de Fiji y México.

Clavadistas de China, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, El Salvador, República de Fiji y México. Boletos: Disponibles con 30% de descuento en Boletomóvil y en las taquillas del Centro Acuático Skarch a partir de las 09:00 horas.

PARA SABER

Además de la Copa México de Clavados Zapopan 2026, la Zona Metropolitana de Guadalajara recibe este fin de semana otros eventos deportivos: