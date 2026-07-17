“La muerte de Robin Hood”: La historia del forajido, más allá del héroe y la leyenda

Del escritor y director Michael Sarnoski llega una historia de violencia, venganza y una oscura leyenda detrás del amado relato de un héroe lleno de claroscuros.

“La muerte de Robin Hood”

En el siglo XIII, Robin Hood, un legendario forajido envejecido y atormentado por sus crímenes, resulta gravemente herido en batalla y cae bajo el cuidado de la hermana Brígida, una priora que le ofrece una compasión inesperada. En sus últimos días, el hombre detrás del mito deberá enfrentarse a quien realmente fue y averiguar si existe redención para alguien como él.

Esta es la premisa que nos ofrece la nueva película basada en este héroe legendario: una historia oscura y subversiva que reinventa sus últimos días y retrata al personaje como nunca antes lo habíamos visto. El mítico actor Hugh Jackman (el eterno Wolverine de “Los X-Men”) es quien da vida al forajido, logrando una excelente actuación.

“La muerte de Robin Hood”

Ya antes, en 1976, hubo una película llamada “Robin y Marian” (estelarizada por Sean Connery) que rompía con la leyenda “amable” y nos narraba lo que ocurrió con Robin en su etapa final, con un relato duro e inesperado. Pero esta nueva entrega va más allá y desdibuja gran parte de la imagen que tenemos del héroe, con una historia dramática e intensa, donde podemos descubrir que el heroísmo llega de las formas más inesperadas. Cabe señalar que, más que un documento histórico, se trata de una interpretación del director.

En las remotas tierras del margen celta, hacia el año 1247 d. C., Robin Hood es un recluso envejecido y salvaje, muy lejos de la leyenda del héroe que roba a los ricos para dar a los pobres. Su vida ha sido una sucesión de crímenes, asesinatos y engaños que dejaron un rastro de destrucción. Los “Hombres Felices”, su banda de cómplices, se han dispersado y Robin vaga solo por una tierra desolada, cargando el peso insoportable de sus actos.

“La muerte de Robin Hood”

Todo cambia cuando, de repente, su antiguo compañero, “El Pequeño” Juan (Bill Skarsgård, el mismísimo Pennywise), reaparece para arrastrarlo a una última y violenta aventura. Gravemente herido en batalla, Robin despierta en un remoto priorato bajo el cuidado de la hermana Brígida (Jodie Comer), una religiosa de extraordinaria compasión que lo recibe sin juzgarlo, rodeada de una comunidad idílica que incluye a un enigmático leproso (Murray Bartlett) y a una niña huérfana llamada Margarita (Faith Delaney).

“La muerte de Robin Hood”

Alejado de la violencia que definió su existencia, Robin comienza a cuestionarse por primera vez las historias que lo rodean, leyendas que lo convirtieron en un héroe cuando, en realidad, fue un monstruo. Conforme Brígida lo cuida y le muestra una forma diferente de ver el mundo, el viejo forajido descubre en el priorato algo que nunca había conocido: paz, bondad y la posibilidad de la redención.

“La muerte de Robin Hood”

Pero el pasado no tarda en alcanzarlo. Arturo (Noah Jupe), un joven superviviente de las guerras de Robin, llega al convento con una deuda de sangre por cobrar. Ante esta prueba final, Robin deberá elegir entre el hombre que fue y el que podría ser, si es que el tiempo le alcanza para hacerlo.

Sarnoski nunca escribe personajes pensando en actores en específico, pero antes de que comenzara a buscar al intérprete adecuado para dar vida a Robin Hood, Hugh Jackman lo encontró primero a él. El actor de Wolverine se enteró del proyecto del director a través del productor Aaron Ryder y pidió leer el guion.

“La muerte de Robin Hood”

Gran admirador del trabajo de Sarnoski, Jackman se enamoró de esta nueva visión de Robin Hood, viendo en ella una obra que, al mismo tiempo, respeta y subvierte la interpretación clásica del icónico personaje medieval.

“Me conmovió profundamente su guion y me encantó su ingeniosidad”, dice Jackman. “Había algo en la profundidad de su comprensión del personaje y en la manera en que permite que el público saque sus propias conclusiones sobre la naturaleza de Robin Hood”.

“La muerte de Robin Hood”

Esta es una película hecha de forma orgánica que, al igual que la recién estrenada “La Odisea”, del director Christopher Nolan (guardando las comparaciones, sobre todo presupuestales), cuida con esmero los detalles artísticos y cinematográficos. En colaboración con el director de fotografía Pat Scola, Sarnoski optó por filmar en celuloide para transmitir un sentido de construcción de un mundo fabulesco en su ambientación medieval. La dupla también hizo un uso deliberado de paletas de colores y contrastes.

“La muerte de Robin Hood”

En definitiva, Robin Hood es un personaje que nunca pasará de moda y del que siempre habrá algo nuevo que decir. Desde la versión de Disney hasta la protagonizada por Kevin Costner, todas sus adaptaciones aportan algo distinto, y lo más seguro es que el legendario forajido nunca deje de cabalgar. Al final, el cinéfilo es quien tiene la última palabra sobre si Robin es el héroe que conocemos o el villano que nos retrata esta película.

Recomendable para los cinéfilos que disfrutan de historias originales y excelentes actuaciones.

¡Nos vemos en el cine!

“La muerte de Robin Hood”

DATO

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