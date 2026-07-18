Mariachi ECOS llena de música y tradición el Teatro Degollado con un espectáculo que celebra el talento infantil

Con un Teatro Degollado completamente lleno, la Secretaría de Cultura de Jalisco presentó el espectáculo “Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, una producción que unió música, danza y zapateado para mostrar el talento que desarrollan niñas, niños y adolescentes que forman parte del programa ECOS, Música para la Paz.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, espectáculo de la Secretaría de Cultura de Jalisco (Israel Soria)

Durante una hora, 45 integrantes del Mariachi ECOS, provenientes de 12 núcleos del interior del estado, compartieron escenario con el Mariachi Ciudad de Guadalajara, el Ballet Folklórico Nuevo Jalisco y los Alebrijes Zapateadores, ofreciendo una función que recorrió algunos de los sones más representativos del país y de la identidad jalisciense.

El montaje, conformado por 20 números distribuidos en seis escenas, narró la historia de un niño que encuentra en el violín una forma de mantener vivas las tradiciones de su comunidad, reflejando cómo la música puede convertirse en una herramienta de identidad, pertenencia y transformación personal.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, espectáculo de la Secretaría de Cultura de Jalisco (Israel Soria)

Previo al concierto, la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, destacó que la formación musical va mucho más allá del aprendizaje técnico de un instrumento.

“Sentirse parte de algo y reconocer que tienen una habilidad y un talento especial les da seguridad, confianza, valor y herramientas para la vida”, afirmó.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, espectáculo de la Secretaría de Cultura de Jalisco (Israel Soria)

La funcionaria reconoció además la disciplina de las y los jóvenes participantes, así como el acompañamiento de sus familias, docentes y gobiernos municipales para hacer posible estos procesos de formación artística.

Por su parte, Astrid Meza Olvera, directora de Operación y Programación Cultural, quien acudió en representación del secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, señaló que la dependencia trabaja para consolidar un ecosistema estatal de formación musical que permita ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones. También reconoció el trabajo conjunto de madres, padres de familia, docentes, autoridades municipales y equipos culturales que hacen posible que las y los estudiantes de ECOS lleguen a escenarios emblemáticos como el Teatro Degollado.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, espectáculo de la Secretaría de Cultura de Jalisco (Israel Soria)

El repertorio incluyó piezas emblemáticas como “La Culebra”, “Copitas de Mezcal”, “La Tequilera”, “La Charreada”, “Jarabe Tapatío”, “La Bruja”, “La Bamba”, “Las Chiapanecas”, “Guadalajara”, “Fiesta del Mariachi”, “Son de mi Tierra” y culminó con “Son de la Negra”, interpretada por todos los músicos y bailarines entre una prolongada ovación del público.

Más allá del espectáculo, la presentación puso de manifiesto el alcance del programa ECOS, Música para la Paz, una estrategia de la Secretaría de Cultura que actualmente opera 55 núcleos en distintas regiones de Jalisco, acercando la educación musical a niñas, niños y adolescentes.

“Voces del Son, ECOS de una tierra que canta”, espectáculo de la Secretaría de Cultura de Jalisco (Israel Soria)

A través de esta iniciativa, la cultura se convierte en una herramienta para fortalecer habilidades, fomentar la convivencia, preservar el patrimonio musical y contribuir a la construcción de comunidades más cohesionadas y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.