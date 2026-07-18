Zapopan lanza la convocatoria de “La Voz de las Niñas y Niños 2026” para impulsar el talento infantil y juvenil de Jalisco

Con el propósito de descubrir, impulsar y proyectar el talento vocal de las nuevas generaciones, el Gobierno de Zapopan abrió la convocatoria para participar en “La Voz de las Niñas y Niños Zapopan 2026”, considerado uno de los festivales de canto infantil y juvenil más importantes de Jalisco.

La convocatoria, organizada en coordinación con CHV Música & Publicidad, el programa de televisión Otra Noche con Ustedes, Mega, Video Rola y el Comité Organizador, estará abierta del 14 de julio al 14 de agosto de 2026, periodo en el que las y los interesados podrán registrarse mediante el código QR disponible en la convocatoria oficial.

Final de La Voz de las Niñas y Niños Zapopan 2025 (PEDRO FRANCO)

El certamen está dirigido a solistas, duetos y grupos vocales de cualquier género musical, siempre que sus integrantes tengan entre 7 y 17 años de edad, cumplan con los requisitos establecidos y acrediten su residencia en el estado de Jalisco.

Tras una primera etapa de selección, las y los aspirantes elegidos participarán en los castings presenciales programados para los días 19 y 20 de agosto en el Centro Cultural Constitución, donde un comité especializado seleccionará a los 30 semifinalistas.

Las semifinales se realizarán los días 24, 25 y 26 de septiembre, a las 19:00 horas, con el acompañamiento de la Orquesta Francisco Mendoza. Además, serán transmitidas por Mega, Video Rola, Otra Noche con Ustedes y las plataformas digitales oficiales del festival, permitiendo que el público siga cada una de las presentaciones.

Durante esta fase, un jurado especializado calificará aspectos como la calidad vocal, afinación, presencia escénica y desenvolvimiento artístico de las y los participantes para definir a quienes avanzarán a la gran final, cuya fecha será anunciada posteriormente.

Además del reconocimiento que representa llegar a la última etapa del certamen, los finalistas recibirán asesoría artística en interpretación, maquillaje, peinado y actuación, con el objetivo de fortalecer sus habilidades escénicas y prepararlos para ofrecer su mejor desempeño en la gran final.

El primer lugar obtendrá un paquete de premios con un valor aproximado de 75 mil pesos, que incluye la grabación profesional de tres temas musicales, la producción de un videoclip, una presentación en el Centro Cultural Constitución, sesión fotográfica profesional, trofeo y reconocimiento, participaciones en programas de televisión de alcance nacional e internacional, así como la oportunidad de presentarse como telonero en las Fiestas de Octubre.

Más allá de la competencia, La Voz de las Niñas y Niños Zapopan nació con el objetivo de brindar oportunidades reales a las nuevas generaciones de artistas, fomentando la cultura, el desarrollo integral y el gusto por la música. El festival busca que niñas, niños y adolescentes vivan una experiencia profesional, fortalezcan su talento y den el primer paso hacia una posible carrera artística.

El Comité Organizador invitó a las familias de todo Jalisco a respaldar a sus hijas e hijos para que participen en esta experiencia que, edición tras edición, reúne a algunos de los talentos infantiles y juveniles más destacados del estado. Las bases completas y el proceso de inscripción pueden consultarse mediante el código QR de la convocatoria oficial o en las redes sociales de @lavozdezapopan.

Convocatoria 2026

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