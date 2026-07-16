Vacaciones entre arte: seis exposiciones para recorrer gratis en el MUSA

Las vacaciones de verano también pueden ser una oportunidad para acercarse al arte. El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara mantiene abiertas seis exposiciones para todos los públicos, además de ofrecer recorridos guiados gratuitos y la posibilidad de conocer los emblemáticos murales de José Clemente Orozco.

La oferta reúne distintas disciplinas y temáticas, desde la cosmovisión wixárika y la acuarela hasta la música, el cine, los paisajes y la reflexión medioambiental. Aquí una guía para organizar la visita.

Conocer los murales de Orozco

El Paraninfo Enrique Díaz de León, ubicado en el corazón del MUSA, resguarda dos de las primeras obras murales realizadas por José Clemente Orozco en Jalisco: "El hombre creador y rebelde", en la cúpula, y "El pueblo y sus falsos líderes", en el estrado.

Durante julio habrá recorridos guiados los jueves 23 y 30, así como los viernes 24 y 31, todos a las 12:00 horas. La actividad es gratuita, no requiere registro previo y comienza en el vestíbulo del Paraninfo.

Exposiciones de verano en el MUSA

Un solo mar / One Sea Only

Coloridos libros de artista muestran elementos oceánicos y paisajes costeros desde una perspectiva medioambiental. La exposición es resultado de un proyecto colaborativo entre el Centro Universitario de la Costa de la UdeG y la Newcastle University, de Reino Unido.

Hasta: 30 de agosto.

Correspondencias. Orozco-Eisenstein

La muestra explora las afinidades entre el muralista jalisciense José Clemente Orozco y el cineasta soviético Sergei Eisenstein. Incluye reproducciones de murales, materiales de archivos internacionales y fragmentos cinematográficos.

Hasta: 2 de agosto.

Exposiciones de verano en el MUSA

Sonoras

A través de archivos personales, fotografías, una instalación y obra pictórica, esta exposición invita a reconocer y repensar el papel de las mujeres en la construcción de la música desde distintas dimensiones.

Hasta: 2 de agosto.

La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)

Más de 200 piezas integran esta exposición dedicada a escenarios urbanos y paisajes. La selección fue realizada por el curador Eugenio Caballero, diseñador de producción ganador del Óscar por "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro.

Hasta: 23 de agosto.

Luis Eduardo González. Artífice de la luz

La luminosidad, los colores y las transparencias protagonizan esta muestra dedicada a uno de los grandes maestros mexicanos de la acuarela. Las obras recorren distintas temáticas, entre ellas la figura humana y el simbolismo de los bodegones.

Hasta: 27 de septiembre.

Exposiciones de verano en el MUSA

Niérika. Visiones de la creación

Una experiencia inmersiva que abre las puertas a formas, símbolos y relatos de la cosmovisión wixárika. La exposición reúne obras de José Benítez Sánchez y Fidencio Benítez Rivera, con murales que permiten acercarse a un universo sagrado y profundamente simbólico.

Hasta: 18 de octubre.

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