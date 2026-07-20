México cierra con broche de oro la Copa México de Clavados Zapopan 2026

Con una jornada repleta de emociones y triunfos para la delegación nacional, la Copa México de Clavados Zapopan 2026 llegó a su fin dejando un saldo altamente positivo para México, que cerró su participación con 10 medallas: tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce, además de consolidar a Jalisco como una de las principales potencias nacionales en esta disciplina.

Copa México de Clavados Zapopan 2026

El momento más emotivo de la jornada final se vivió en el Centro Acuático Metropolitano, donde las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva Lobato hicieron historia al derrotar a la poderosa pareja de China integrada por Shan Lin y Yiping Long para conquistar la medalla de oro en la final de trampolín sincronizado de tres metros.

El triunfo tuvo un significado especial, ya que representó la primera ocasión en que las hermanas Cueva superan a una dupla china en competencia internacional, un resultado que fortalece sus aspiraciones rumbo a futuros compromisos internacionales.

Copa México de Clavados Zapopan 2026

“Me sentí muy feliz, muy emocionada, es la primera vez que le ganamos a las chinas y nos da mucha motivación para hacerlo también en los Juegos Olímpicos”, expresó Lía Cueva tras recibir la medalla.

Por su parte, Mía destacó que este resultado representa un impulso para seguir creciendo.

“Me siento con ganas de seguir dando lo mejor y seguir trabajando mucho para que este resultado sea más visible.”

En esa misma prueba, las mexicanas Rut Páez y Yunuen Parra finalizaron en la cuarta posición.

La fiesta mexicana continuó en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil, donde Randal Willars y Kevin Berlín ofrecieron una sólida actuación para quedarse con la medalla de oro al sumar 414.72 puntos, superando a Gran Bretaña y Colombia, que completaron el podio.

Copa México de Clavados Zapopan 2026

La última final del torneo también dejó una alegría para la afición local gracias a la jalisciense Suri Cueva Lobato, quien obtuvo la medalla de plata en la plataforma individual de 10 metros femenil con 303.10 puntos, convirtiéndose además en doble medallista del certamen.

“Me siento acompañada por toda mi familia y gracias a ellos puedo seguir dando lo mejor. Me siento muy feliz por este resultado”, señaló la clavadista jalisciense.

El oro en esta prueba fue para la china Zhixin Qu, mientras que la mexicana Samantha Jiménez se quedó con el bronce.

En la final del trampolín de tres metros varonil, China volvió a demostrar su dominio al quedarse con las medallas de oro y bronce gracias a Chengzan Liu y Yukang Hu, respectivamente, mientras que la plata fue para el alemán Timo Barthel.

Copa México de Clavados Zapopan 2026

Más allá de las medallas, la Copa México de Clavados Zapopan 2026 dejó en evidencia el gran momento que vive el deporte mexicano, especialmente la escuela jalisciense de clavados, que continúa formando atletas capaces de competir y vencer a las principales potencias mundiales.

Durante cuatro días de competencias, el Centro Acuático Metropolitano recibió a representantes de nueve países, confirmando nuevamente la capacidad de Jalisco y Zapopan para organizar eventos deportivos internacionales y consolidándose como un escenario de referencia para los deportes acuáticos.

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