Se gradúa a ocho nuevas mediadoras para las artes, únicas profesionales formadas en un programa nacional

La Secretaría de Cultura de Jalisco celebró la graduación de la generación 2022-A de la Licenciatura en Artes, un programa académico único en México que forma profesionales capaces de vincular las manifestaciones artísticas con la sociedad a través de la gestión cultural, la enseñanza, la curaduría y la crítica de arte.

La generación 2022-A de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, celebró este viernes su acto académico en el Salón Versalles del Edificio Arroniz

El acto académico se realizó en el Salón Versalles del Edificio Arroniz, donde ocho mujeres concluyeron su formación como mediadoras para las artes y se preparan para integrarse a proyectos culturales, educativos, de investigación y de difusión artística en el estado.

Durante la ceremonia, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que la conclusión de la licenciatura representa el inicio de una nueva etapa profesional en la que las egresadas tendrán la oportunidad de convertirse en agentes de cambio, promotoras del pensamiento crítico y generadoras de espacios de encuentro entre el arte y la comunidad.

El funcionario las convocó a ejercer su profesión con ética, responsabilidad social y compromiso comunitario, llevando las experiencias artísticas a sectores de la población que históricamente han tenido un acceso limitado a la cultura.

Las nuevas licenciadas concluyeron sus estudios en cuatro áreas de especialización. En Crítica en el Arte egresaron Valeria Ascencio Barbosa, Lucero Guadalupe Moreno Ibarra y Denisse Quezada Orozco. En Enseñanza de las Artes finalizaron Amanda de los Ángeles Coronel Díaz, María Fernanda González Vázquez y Ana Yeli Rodríguez López. En tanto, Madai Betzabeth Huerta González concluyó la especialidad en Curaduría, mientras que Airam Janibe Murillo Escobedo se especializó en Gestión Cultural.

La generación 2022-A de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, celebró este viernes su acto académico en el Salón Versalles del Edificio Arroniz

Como parte de la ceremonia también se reconoció el desempeño académico sobresaliente de cuatro integrantes de la generación. Las menciones honoríficas por excelencia académica fueron otorgadas a Amanda de los Ángeles Coronel Díaz, María Fernanda González Vázquez, Madai Betzabeth Huerta González y Ana Yeli Rodríguez López, quienes destacaron por su trayectoria durante la licenciatura.

La coordinadora académica de la Licenciatura en Artes, Ana Luisa Soto Abitia, reconoció la inteligencia, el compromiso y el talento de las ocho egresadas, y expresó su confianza en que la preparación recibida les permitirá desarrollarse con éxito en instituciones culturales, espacios educativos, museos, proyectos independientes y centros de investigación.

La generación 2022-A de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, celebró este viernes su acto académico en el Salón Versalles del Edificio Arroniz

El acto fue encabezado además por Astrid Magdalena Meza Olvera, directora de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y por Héctor Manuel Díaz, director general ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Como padrinos de generación participaron los docentes Miguel Ángel Arelis Fuentes y Ricardo Eduardo Navarro Albizo, quienes hicieron entrega de los diplomas a las nuevas licenciadas.

La Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco es el único programa de su tipo en el país y está orientado a formar especialistas capaces de diseñar y coordinar proyectos culturales, desarrollar procesos de enseñanza artística, construir propuestas curatoriales y realizar análisis crítico de la producción artística contemporánea.

La generación 2022-A de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, celebró este viernes su acto académico en el Salón Versalles del Edificio Arroniz

Además de fortalecer la investigación y la participación en instituciones culturales y educativas, este modelo de formación busca ampliar el acceso de distintos públicos a las artes y consolidar la mediación cultural como una herramienta para acercar el patrimonio artístico a la sociedad.