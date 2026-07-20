Secretaría de Cultura crea la Dirección de Gestión y Difusión Cultural para fortalecer la literatura y las bibliotecas en Jalisco

La Secretaría de Cultura de Jalisco puso en marcha la Dirección de Gestión y Difusión Cultural, una nueva área encabezada por Luis Alberto Navarro Calderón que concentrará las acciones relacionadas con publicaciones, lengua y literatura, además de la atención a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.

La Dirección integra a Javier Ramírez González, en la Jefatura de Publicaciones; Irene Ruvalcaba Ledesma, en la Jefatura de Lengua y Literatura, y Esmeralda Foncerrada Cosío, al frente de la Jefatura de Bibliotecas.

Entre sus primeras acciones destaca la revisión de los procesos editoriales y de los certámenes literarios, así como la creación de la colección “Pasado en Claro”, dedicada a rescatar obras de autores relevantes de la tradición literaria jalisciense y mexicana. También se prevé la publicación, en noviembre, de una nueva edición de “La Maleta de Hemingway”.

La dependencia fortalecerá su presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ampliará la programación literaria del Edificio Arroniz con actividades semanales de narrativa, poesía, ensayo y presentaciones de libros.

Además, la estrategia contempla llevar talleres de creación literaria a municipios como Lagos de Moreno, Arandas, Cocula y la Ribera de Chapala, así como reforzar la Red Estatal de Bibliotecas, integrada por 282 espacios, mediante mejoras en equipamiento, fortalecimiento de acervos y programas de fomento a la lectura para niñas, niños y jóvenes.