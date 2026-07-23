Ventana Local regresa con funciones gratuitas para acercar el cine jalisciense al público

Con el objetivo de fortalecer la difusión del cine producido en el estado y generar un espacio de encuentro entre las y los realizadores y el público, la Secretaría de Cultura de Jalisco pondrá en marcha una nueva edición de Ventana Local, un ciclo gratuito dedicado a la exhibición de cortometrajes jaliscienses.

Ciclo de cine Ventana Local

Desde su creación en 2021, este programa se ha consolidado como una plataforma para acercar a la audiencia a las producciones locales, al tiempo que promueve el diálogo y la reflexión en torno a las historias, los procesos creativos y las temáticas que abordan las obras participantes.

Al término de cada exhibición se llevará a cabo un conversatorio con las y los realizadores invitados, quienes compartirán con el público las experiencias, retos y procesos creativos detrás de cada proyecto, enriqueciendo así la experiencia cinematográfica.

Ventana Local es coordinado por el realizador y guionista Renato Moncayo Dávalos y el gestor cultural Itzmalin Benítez, con el respaldo de la Dirección de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Ciclo de cine Ventana Local

PARA SABER

La función inaugural reunirá cuatro producciones recientes que han destacado por su calidad y por su trayectoria en importantes festivales nacionales. El público podrá disfrutar deUna torreta en llamas, dirigida por Humberto Flores Jáuregui y nominada al Premio Ariel como Mejor Cortometraje de Ficción;Mi Lugar Favorito, documental ganador del reconocimiento Hecho en Jalisco en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara;Radiestesia, seleccionada en la programación oficial del mismo certamen; yLa marca del agua, una obra que aborda la contaminación del Río Santiago mediante el uso de tecnología de drones y filtros infrarrojos.

-La primera función de Ventana Local se realizará el jueves 23 de julio, a las 18:00 horas, en el Salón Versalles del Edificio Arroniz. La entrada será gratuita.

-El ciclo continua con funciones el 27 de agosto, 24 de septiembre y 23 de octubre, todas a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura Jalisciense.

AGÉNDALO / Ventana Local 2026

Primera sesión

Jueves 23 de julio

18:00 horas

Salón Versalles, Edificio Arroniz

Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara.

Segunda sesión

Jueves 27 de agosto

18:00 horas

Casa de la Cultura Jalisciense

Av. 16 de Septiembre 169, Zona Centro, Guadalajara.

Tercera sesión

Jueves 24 de septiembre

18:00 horas

Casa de la Cultura Jalisciense

Av. 16 de Septiembre 169, Zona Centro, Guadalajara.

Cuarta sesión