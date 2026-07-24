Más de 2 mil 500 personas disfrutaron la Segunda Temporada 2026 de la OFJ

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) concluyó con éxito su Segunda Temporada 2026, que reunió a más de 2 mil 500 asistentes en cinco programas de concierto realizados en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. La temporada, dirigida por el maestro José Luis Castillo, consolidó a la agrupación como uno de los referentes culturales del estado al ofrecer una programación diversa que incluyó 21 obras y múltiples colaboraciones con instituciones artísticas y académicas.

La Orquesta Filarmonica de Jalisco (OFJ)

El recorrido musical abarcó desde bandas sonoras y música para cine hasta propuestas de danza contemporánea y repertorio sinfónico tradicional. Entre los momentos más destacados estuvo la apertura con “Música de cuerdas para cine”, realizada junto con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara, así como la participación del Cuarteto Latinoamericano, cuya presentación marcó uno de los encuentros más emotivos de la temporada.

La OFJ también apostó por proyectos con un fuerte contenido social. La puesta en escena de “Giselle, las que no volvieron”, desarrollada con el Taller Coreográfico de la UNAM, la coreógrafa Melva Olivas e Irina Marcano en la dirección artística, transformó el escenario en un espacio de reflexión sobre la desaparición de personas y reunió a artistas, colectivos de madres buscadoras y personas beneficiarias del DIF Jalisco.

Otro de los programas que despertó gran interés fue “Concierto de campeones”, que vinculó el ambiente futbolero con la experiencia de la música sinfónica, mientras que el cierre estuvo dedicado a Manuel de Falla, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento.

Además de los conciertos, la orquesta impulsó ensayos abiertos y actividades especiales dirigidas a estudiantes, personas adultas mayores y nuevos públicos, fortaleciendo su labor de formación y acercamiento a la música clásica.

La temporada fue posible gracias al trabajo conjunto con el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Universidad de Guadalajara, el Taller Coreográfico de la UNAM, la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Canal 22, la Secretaría de Turismo, el programa “Jalisco es México”, el DIF Jalisco y diversas organizaciones de la sociedad civil.

La Orquesta Filarmonica de Jalisco (OFJ)

Lo que viene para la OFJ

Tras el cierre de esta exitosa temporada, la Orquesta Filarmónica de Jalisco regresará al Teatro Degollado durante el segundo semestre de 2026. La agrupación participará en el XXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería y ofrecerá el próximo 13 de septiembre un concierto especial con motivo del 160 aniversario de la inauguración del recinto, una de las celebraciones culturales más importantes del año para la vida musical de Guadalajara.