El ojo del oceano

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Entre acantilados donde las mareas rugen con fuerza, la superficie del océano comienza a deformarse. El agua, que hace un instante avanzaba en una sola dirección, empieza a girar sobre sí misma. La espuma dibuja una espiral cada vez más estrecha mientras el centro del remolino parece hundirse hacia las profundidades. Durante siglos, los marineros imaginaron que allí habitaba un monstruo capaz de devorar embarcaciones enteras. Lo llamaron maelstrom, del neerlandés malen (“moler”) y stroom (“corriente”), un nombre que nació entre las costas de Noruega y que pronto se convirtió en sinónimo del remolino más temido del mar. Su fama inspiró relatos de escritores como Edgar Allan Poe y Julio Verne.

Hoy sabemos que detrás de aquellas historias no había criaturas ocultas ni portales hacia el fondo del océano. Había algo igual de extraordinario: las leyes de la física actuando sobre millones de toneladas de agua. Un maelstrom no aparece por azar. Se forma cuando enormes corrientes de marea son obligadas a atravesar estrechos angostos o fondos marinos irregulares. Al comprimirse, el agua aumenta su velocidad y, al encontrarse con obstáculos, cambios de profundidad o corrientes que llegan desde distintas direcciones, parte de ese flujo comienza a rotar hasta crear un gigantesco vórtice. La hidrodinámica, la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, explica cómo la energía y el momento del agua se redistribuyen para dar origen a estos remolinos capaces de transformar por completo la superficie del mar.

Valentina Moreno

Aunque cualquier río o costa puede formar pequeños remolinos, un maelstrom representa un fenómeno mucho más complejo. Su intensidad depende del volumen de agua en movimiento, de la fuerza de las mareas y de la forma del relieve submarino. En lugares como Moskenstraumen o Saltstraumen, en Noruega, millones de metros cúbicos de agua atraviesan pasos estrechos varias veces al día, generando algunos de los vórtices naturales más poderosos del planeta.

Más allá de su espectacular apariencia, cada maelstrom también representa una enorme transferencia de energía. La energía de las mareas, generada por la atracción gravitacional de la Luna y el Sol, se transforma en movimiento turbulento capaz de mezclar masas de agua que, de otro modo, permanecerían separadas. Se mezclan aguas superficiales con aguas profundas ricas en nutrientes, favoreciendo el crecimiento del fitoplancton, la base de la red alimentaria marina. Como consecuencia, estas zonas suelen concentrar peces, aves marinas e incluso mamíferos marinos que aprovechan la abundancia de alimento. Al mismo tiempo, el constante intercambio entre masas de agua contribuye a redistribuir calor, oxígeno y sedimentos, convirtiendo a estos gigantescos remolinos en pequeños motores que ayudan a mantener la dinámica del océano. Por ello, los oceanógrafos consideran estos remolinos auténticos laboratorios naturales para comprender cómo la turbulencia moldea el comportamiento del mar.

Las leyendas exageraron su poder al describir remolinos capaces de engullir grandes barcos sin dejar rastro. La realidad es diferente, aunque no menos impresionante. Los maelstroms representan un peligro principalmente para embarcaciones pequeñas, que pueden perder el control al enfrentarse a corrientes extremadamente rápidas y turbulentas. Sin embargo, su verdadero valor no reside en el miedo que inspiraron, sino en lo que revelan sobre el funcionamiento del océano. Son una manifestación visible de procesos físicos que normalmente permanecen ocultos bajo la superficie: la transferencia de energía, la interacción entre corrientes y la constante búsqueda del agua por alcanzar un nuevo equilibrio.

Quizá por eso los antiguos marineros vieron monstruos donde hoy los científicos observan la hidrodinámica. Cambiaron las explicaciones, pero no el asombro. El maelstrom demuestra que el océano no necesita desafiar las leyes de la naturaleza para parecer imposible. A veces, basta con dejar que el agua gire. El maelstrom no es una excepción a las leyes de la naturaleza, sino una de sus expresiones más elegantes y poderosas.