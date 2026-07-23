Escritora, ilustradora y fotógrafa, Sofía Orozco (Guadalajara, Jalisco) es Experta en Gestión Lectora y Escritura Creativa por la Universidad de Extremadura, España. Algo que le alegra muchísimo, nos cuenta en corto, es que La biblioteca del Jardín de niños Manuel M. Diéguez de Tala, Jalisco, lleva su nombre.

Autora en activo, ha publicado numerosos libros entre novelas, cuentos infantiles y un libro de testimonios y fotografías: “La Tierra es redonda, como la vida no es plana”, “Voces que acompañan silencios”, “Los pasos de Grace”, “El alma de don Jacinto”, “Luna nueva”, “La trenza de mamá”, “Tomás, Gala, Samuel y su hogar” y “Maya, una estrella estrellada”.

“Entretejidas”, de Sofía Orozco

Algunos de sus textos están incluidos en antologías colectivas o revistas nacionales e internacionales; Participó como Directora Ejecutiva y Tallerista de escritura creativa en cuatro proyectos dirigidos a mujeres: “Voces de mujeres” 1 y 2, “Mujeres a la Voz”, “Mis huellas, tus pasos”, “Leer es poder” y “Corazón para leer y escribir”. En la actualidad, imparte círculos de lectura y talleres de escritura creativa en escuelas, empresas y sociedad en general.

El pasado 16 de julio de julio, en compañía de Ana Pau González, Cristina Gutiérrez Mar y Óscar Tagle, nuestra querida Sofía Orozco presentó “Entretejidas” (Ediciones Al Gravitar Rotando. Colección Cámara Húngara): Nueve historias de mujeres que se entrelazan.

Textos que exploran la memoria y los vínculos afectivos a través de una herencia emocional en que sus personajes femeninos -hijas, madres, abuelas, quedan unidos por los hilos de la resistencia. Orozco escribe desde una pertinente sensibilidad que busca y consigue privilegiar la intimidad y la vulnerabilidad de cada una.

Sus mujeres, lo adelantamos, sienten el mundo en el cuerpo. Relatos que parecen autónomos, pero que van descubriendo para el lector una trama silenciosa y pertinente, logran superar a la sencilla colección de cuentos para construir una elaborada novela fragmentaria de herencias femeninas donde las protagonistas trasmiten y transitan necesarios legados de sororidad y sabiduría.

Sofía Orozco autora de “Entretejidas”

Cada historia en “Entretejidas” es, sí, una hebra individual pero reunidas confirman un profundo tejido emocional de viaje y crecimiento constante: nuestras protagonistas se mueven por increíbles geografías; tales como Italia, Argentina, Grecia, Estados Unidos, Colombia y, desde luego, México.

Escrito desde un lugar de profunda empatía, desde el corazón que bien la caracteriza, Orozco invita al lector a quedar inscrito, y arropado, en un crisol que nos acompañará más allá del recuerdo.

¡Anímense ya a conocer y leer “Entretejidas” de Sofía Orozco!